老牌美吾華也搞電商　自創品牌「森歐黎漾」靠網銷業績翻倍

▲美吾華總經理賴育儒。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

美吾華懷特安克生技集團今年邁入43週年，不過早早就啟動二代接班，由大女婿賴育儒接掌美吾華擔任總經理，並自創品牌「森歐黎漾」發展網路電商，不僅銷售業績年年翻倍成長，甚至在創立2年多就搶進網路洗髮精前5名，挹注公司營運動能。

美吾華懷特安克生技集團是台灣老字號的髮妝品牌，目前美吾華旗下擁有美吾髮事業部及醫藥事業部，其中美吾髮所推出的染髮產品已經在台灣擁有高達38%的市占率，穩居市場龍頭地位，並在近年啟動二代接班，為老品牌注入年輕能量。

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▲美吾華旗下自創品牌。（圖／翻攝森歐黎漾官網）

美吾華總經理賴育儒表示，美吾華提早看準「網路電商」的市場未來趨勢，數年前自創網路原生品牌「森歐黎漾SAHOLÉA」，創立2年多就搶進網路洗髮精前5名，既有產品也持續升級，除了和成長最快的通路合作，經營模式也從傳統的B2B（企業對企業），加入更多的B2C（企業對消費者）。

賴育儒指出，「森歐黎漾SAHOLÉA」走網路電商的銷售模式，不僅大受年輕女生的喜愛，帶動每年業績翻倍成長，甚至拉升網路電商營收貢獻來到15%左右，成為美吾華重要的成長動能，並看好透過直接面對消費者的模式，可以精準傳達品牌的價值，更能掌握價格的甜蜜點。

此外，品牌年輕化的部分不僅如此，賴育儒表示，有鑑於「綠色」、「環保」的意識抬頭，美吾華也推出加入植物元素的全新配方染髮劑，像是今年初推出的「植萃染髮霜」、「植優護髮染髮霜」，同時在彩染市場市占第一的「卡樂芙染髮霜」，今年也將推出3款新色，就是呼應2019的年度代表色「活珊瑚橘」，帶領品牌走在流行最前線。

▲美吾華旗下市占第一染髮霜（圖／翻攝自美吾華官網）