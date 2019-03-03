10分鐘檢測呼吸中止症　生技公主李伊俐接安克生醫拚出成績

▲美吾華集團執行董事李伊伶、董事長李成家、安克生醫總經理李伊俐。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

美吾華集團董事長李成家大女兒李伊俐，看好高階醫材市場發展，去年4月接掌安克生醫擔任總經理，不僅非侵入式檢測的「安克甲狀偵」獲得11國授權，還有「呼吸中止症超音波診斷系統」也取得歐美的上市許可，短短不到一年的時間，繳出亮眼成績。

美吾華懷特安克生技集團今年邁入43週年，至今已有美吾華、懷特生技、安克生醫、聲博科技共4家公司，持續以自有品牌與通路、生技新藥研發、智慧醫療影像創新醫材、高端超音波相容替代性探頭檢測系統，開創產業新局。

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美吾華董事長李成家表示，創業至今，時間真的過很快，今年美吾華已經營運超過40年、懷特生技也有20年、安克生醫則是10年，並說自己現在已經開始過半退休生活，大女兒李伊俐接掌安克生醫總經理、二女兒李伊伶負責美吾華旗下的醫藥事業部，同時帶領集團走向年輕化。

▲安克生醫總經理李伊俐。（圖／記者姚惠茹攝）

其中大女兒李伊俐去年4月接掌安克生醫擔任總經理，已經繳出亮眼成績，李伊俐指出，安克生醫結合人工智慧（AI）與癌症早期診斷技術，已成功研發數項全球首創的智慧醫療影像創新醫材，其中非侵入式檢測的「安克甲狀偵」至今已完成11個國家授權，並在去年第4季送健保申請，期待今年會有好消息。

此外，李伊俐表示，還有10分鐘就可以檢測出結果的「安克呼吸中止症超音波電腦輔助診斷系統」（AmCAD-UO）也在去年底榮獲台灣精品獎，接著更陸續取得歐盟CE Mark和美國FDA的上市許可，今年也將在台灣送件TFDA申請上市許可，預計約半年就可成功取證。

至於持續在台大進行「肝纖維化」收案的「安克聲波散射組織成像平台」（AmCAD-US），目前已經累積超過200位臨床數據，預計今年將向美國FDA申請新適應症。

▲安克生醫「呼吸中止症超音波診斷系統」。（圖／安克生醫提供）