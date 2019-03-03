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25K幼教師北上工作每月開銷花掉8成薪　靠「行動美容」月薪上看80K

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▲▼窮忙幼教師瞄準懶人商機，跨界行動美容，靠著一卡皮箱到府做美甲，月收入上看8萬元。（圖／記者紀佳妘攝）

▲窮忙幼教師瞄準懶人商機，跨界行動美容，靠著一卡皮箱到府做美甲，月收入上看8萬元。（圖／記者紀佳妘攝，下同）

記者紀佳妘／台北報導

一卡皮箱賺錢術！窮忙幼教師利用下班或休假時間，學習第二專長並考照，甚至到美甲店當學徒，犧牲自己玩樂的時間，期盼擺脫「凍薪一族」，隨後瞄準懶人經濟，跨界行動美容，如今靠著固定客源的接案費用，同時兼差兒童美術課，月薪上看8萬元。

今年28歲的Alice大學畢業後一直待在台北工作，從高中美工科到大學造型藝術系，一路以來跟著興趣走，一畢業就當兒童美術老師，無論在百貨公司、畫室或補習班都能看見她的身影，不過5年的時間過去，月薪從2萬5000元龜速增加到3萬元，卻難以負擔日常開銷，光是房租加上其他基本支出就花掉8成薪，「單靠一份薪水，根本無法存錢」。

請繼續往下閱讀...

在萬物皆漲、唯獨薪資不漲的年代，Alice決定跳槽改當設計師，原以為能夠為自己爭取到加薪的機會，沒想到「面試官以產業領域不同，必須重頭開始為由，開出27K的超低薪資」，讓她被迫要找到一份兼差，才能墊高收入。

▲▼窮忙幼教師瞄準懶人商機，跨界行動美容，靠著一卡皮箱到府做美甲，月收入上看8萬元。（圖／記者紀佳妘攝）

Alice想要學得一技之長，無論在台灣或是國外都能養活自己，最後決定從最喜歡的美甲下手，一邊上班一邊利用業餘的時間，主動到職訓局及美甲店當學徒，同時考取丙級美容技術士等證照，擁有美術底子的她，更是曾在TNA國際美甲比賽嶄露頭角，抱回一座獎盃，與家人分享這份喜悅時，媽媽卻把獎盃丟到垃圾桶，因為她媽媽認為，「這是底層才會做的事」，只好拿出實力來翻轉媽媽的保守觀念。

「到府美甲」是Alice發現的新商機，因為許多媽媽為了帶小孩，沒時間到店裡做美甲，或是愛漂亮的年輕人懶得出門，因而開啟行動美容之路，提著一卡皮箱，裡頭放滿各種美甲的材料與器材，到府一趟千元起跳，她笑說，「一般都是按圖計價，但只要是2小時內可以畫完的話，就直接算1000元」，畢竟對她來說，畫圖其實沒有很難，就連卡通人物也難不倒她。

Alice把自己的美甲作品放在臉書社群網站上，希望能夠讓更多人看見，剛開始兼差做美甲，第1個月就有1萬初頭的收入，3個月就達到2萬元的業績，背後全靠社群網站及熟客的口耳相傳，每逢聖誕節、農曆年前等旺季，加上兼差兒童美術課，一個月可創造上看8萬元的收入。

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關鍵字：美甲,行動美容,月薪,收入,存錢,積蓄,租房,第二專長

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