還在AA制？從約會到結婚學習「共同理財」　達人教你如何不傷感情還能存錢



▲許多情侶或夫妻常因為金錢觀不同而爭吵。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者劉姵呈／綜合報導

很多人常說「談錢傷感情」，因此往往有很多情侶甚至是夫妻，都不太會處理金錢的問題，以至於常聽到交往時，因消費習慣差太多產生誤會而吵架，又或是結婚後常為了家裡各種開銷意見不合而爭吵；而其實「兩性理財」是情侶與夫妻的必修課，就是因為沒有正確的去溝通，認識自己與對方的金錢觀，才會導致許多不必要的爭吵。

舉凡消費習慣差異、約會聚餐誰買單、AA制不公平、情人開口借錢、分手時對方要求拿回禮物、共同投資賺錢了卻分產不公等，都是愛情中常見的金錢糾紛，知名理財講師葉小綺認為，婚後柴米油鹽醬醋茶各種問題都能吵，都是因為交往的時候沒有認識彼此的「金錢觀」。以下是她大致細分從交往到結婚的三個階段，可以參考的共同理財方法：

第一階段》以結婚為前提的交往期間：

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而交往階段要如何檢視對方的金錢觀？葉小綺說，要從利用「約會錢包」，培養消費默契開始。首先，兩個人都必須放入彼此約定好的金額，約會時就用這個錢包付錢；因為是模擬共同帳戶，花得多與少都要顧慮到對方的感受，就可以討論出每次約會消費的金額上限，也藉此增加溝通機會並培養默契。

葉小綺建議，約會錢包就像是共同帳戶的概念，資金流向必須準確紀錄、且定期檢視；如此一來，也可以趁機認識對方用錢的態度，因為這就好比婚後用錢的態度，若是隨便的、甚至是雙方差異很大且無法建立共識的，那婚後只會更嚴重。



▲交往期間從「約會錢包」開始練習溝通，就能認識彼此的金錢觀。（圖／翻攝自網路）

第二階段》新婚到結婚五年內：

葉小綺說，剛結婚要磨合的事情太多，金錢只是其中一件，雙方還在建立信任階段，多半是財務分開制。建議每人每月提撥一筆錢到共同家用，剩下的錢都歸自己。

因為這階段還處於摸索期，第一步是了解彼此的目標，再找出共同的目標；如果有更長遠及明確的家庭計畫，將來希望變成財產合併，就可以設定一個目標時間；若沒有也沒關係，雙方要如何達成舉例來說是買房目標，就坐下來約定各自的存錢行動，並督促與鼓勵彼此有準確實行即可。這段期間主要是透過不斷嘗試、溝通及調整，讓雙方能順利進入第三階段。

第三階段》結婚五年以上，進入穩定期：

這個階段之前，該遇到的金錢問題通常都遇到了，該了解對方用錢的態度也了解的差不多了，準備要進入一個家庭穩定期。雙方該達成的共識，包括是否要生孩子、生幾個、是否考慮讀書進修、買車、買房等；因此，這個階段起是很重要的關鍵期，雙方要積極落實投資理財計畫。

葉小綺建議，雙方依據「專長分工」，舉例來說，誰會理財誰管帳，誰會投資誰投資，事半功倍，才能快速累積財富。「要把家庭視為一家公司，開源節流有一定的節奏」，她以自己為例，扣除保險後，根據目標長短來選擇合適理財工具，譬如定期定額投資基金、股票、黃金，三到五年就能累積出一筆資金。這樣一來，實踐彼此約定目標的過程，也可以累積家庭信心資產，不用再總是為了錢而爭吵。

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