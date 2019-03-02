獨／好樂迪與錢櫃合併　網友憂：「吃不到牛肉麵？」　揭密幕後供應商

▲228連假期間，有網友糾團到錢櫃唱歌，吃了一口鹹香帶勁、肉質軟嫩的紅燒牛肉麵，「好吃得眼淚在眼眶裡打轉」，也擔心錢櫃合併好樂迪後吃不到牛肉麵。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者林淑慧／台北報導

KTV雙雄好樂迪與錢櫃即將申請合併，好樂迪預計於今年十月下市，不少網友紛紛留言，「擔心吃不到牛肉麵」，《ETtoday新聞雲》記者獨家找出幕後供應商「欣光食品」，揭密總經理詹金和如何一手打造網友相傳的「傳說中最好吃的牛肉麵」。

228連假期間，有網友糾團到錢櫃唱歌，隨興點了牛肉麵，吃了一口鹹香帶勁、肉質軟嫩的紅燒牛肉麵，「好吃得眼淚在眼眶裡打轉」，不僅向在錢櫃工作的朋友打聽「牛肉麵都是跟誰進的？」聽到錢櫃即將與好樂迪合併，更驚呼：「拜託牛肉麵要留下來！」

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▲KTV雙雄錢櫃、好樂迪在今年2月22日召開董事會，決議雙方以錢櫃為主體合併，好樂迪將成為錢櫃公司百分之百持股之子公司。（圖／資料照）

這碗全台市占第一的紅燒牛肉麵，正是出自大成集團旗下欣光食品總經理詹金和的手筆。其團隊生產的料理包，不僅囊括國內三大KTV餐飲七成市占，包括全家超商、勝博殿在內的零售及餐飲連鎖通路，也包辦了五成市場。

原為美國矽谷飛利浦工程師的詹金和，26年前返台踏入餐飲業，他接班家族企業的艱辛歷程，背後有著推動傳統產業升級的故事。

欣光原本生產中一排骨，後轉型為食品公司，看準每年高達三百億的冷凍調理食品商機，詹金和將自家的中央廚房，轉型為餐飲業的後廚房，靠著代工將觸腳伸及國內KTV、咖啡店的簡餐供應。

「欣光轉型的成功關鍵，是打入KTV餐飲通路，」合作超過二十年的通路商、鼎宇企業董事長蕭有成說。中式餐飲製程繁複，如何做到生產標準化、大量生產，又能兼顧品質穩定度，是業主最在意的事，也是代工供應商的最大挑戰。

▲原為美國矽谷飛利浦工程師的詹金和（右二），26年前返台踏入餐飲業，他用「科技魂」做餐飲業，一手打造KTV最夯美食牛肉麵。（圖／記者林淑慧攝）

為克服挑戰，詹金和從生產線下手，不惜斥資五千萬元、花三年研發自動化生產設備，食材在烹煮過程的溫度、鹹度、甜度和PH值，都經過電腦精密測量，讓現場生產的技師只要動動手指頭，就能生產出每天十種以上的料理包。

光是一道紅燒牛肉湯的生產流程，至少有五十道工序，詹金和也一一拆解，從食材前處理、生產及包裝流程，以及品管檢測等步驟，一一記錄下來，並輸入電腦資料庫。

當訂單一來，研發中心就能將菜單和生產流程，傳送到生產線的操作技師手中，「任何人來只要照著步驟做，就不怕出錯。」詹金和說。

以錢櫃牛肉麵為例，為了維持產品加熱後的穩定度，他將牛肉湯、麵條分裝，並設定牛肉湯、麵條的加熱時間，讓KTV的後台人員操作方便。

「連煮好的麵條放入湯中，送到客戶手上的最後一哩，該預留多少時間，都考慮進去了。 」錢櫃餐飲部經理鈕泰瑜說，推動中式餐飲生產標準化，運用科技來做餐飲業的管理，是詹金和能架高競爭門檻，也提升料理代工品質穩定度的關鍵。

憑著「登山攻頂」的性格，詹金和正面迎向困境與挑戰，靠著工程師的底子，理性務實地解決問題，用新方法在老產業打響新品牌，印證「沒有夕陽產業，只有夕陽頭腦」的道理。