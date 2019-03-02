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出國沒注意稅單「送達時間」　北市老翁被罰百萬

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▲▼▲▼一名老翁因為忘記繳納房屋的贈與稅吃上罰單，居然是稅單起算「送達時間」在搞鬼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲一名老翁因為忘記繳納房屋的贈與稅吃上罰單，居然是稅單起算「送達時間」惹的禍。（圖／記者屠惠剛攝）

財經中心／綜合報導

民眾收到稅單一定要記得趕快繳納或是申訴，一名台北市70多歲老先生購置一棟房子給兒子，過程中遺漏繳稅，被國稅局查到要求補繳贈與稅，但老翁出國沒注意相關時限，相關文件則由大樓管理員簽收，老翁回國後才看到公文但又拖了幾天，因此被國稅局要求繳交百萬罰金。

據了解，事情是發生在去年，一名70多歲老翁因忽略繳稅或申訴的10天期限，又馬上出國，直到回到台灣才發現除了原本的稅單之外，還要被追加罰單。老翁只好把本來的稅金跟贈與罰單都繳完。

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國稅局官員說，老先生到國稅局解釋說有看到公文，只是因為出國耽誤不小心把申報稅款擱置，想説等回國再處理，不過超過10日期限，國稅局官員無奈表示，「不是稅捐機關想要為難納稅人」，稅捐機關只能依規定行事。

官員提醒，稅單文書通常是算「送達時間」，但現在許多大樓會有管理員，因此當郵務送抵管理員簽收後，其實就開始算「送抵」，因此民眾要特別注意。

依照目前法規來推算，「未依限辦理遺產稅或贈與稅申報者，按核定應納稅額加處二倍以下罰鍰」，依照土地現值來推算，老先生贈與給兒子的不動產約3000萬元，扣除220萬的免稅額，還有2780萬元是要繳稅，依照法規來算贈與稅要278萬圓，另外超過期限申報還要罰0.5倍，因此光是罰金就要139萬元，加總贈與稅及罰金就要417萬元的高額代價。

▼一名老翁因為忘記繳納房屋的贈與稅吃上罰單，居然是稅單起算「送達時間」在搞鬼。（圖／記者李毓康攝）

▲▼▲▼一名老翁因為忘記繳納房屋的贈與稅吃上罰單，居然是稅單起算「送達時間」在搞鬼。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：稅單,罰金,贈與稅,國稅局,土地現值

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