當經濟部暗示電價持續凍漲　卻忘了台電已債台高築瀕臨破產

▲根據國際能源價格推估電價應該要上漲，但是經濟部跳出來暗示說今年電價不動，但經濟部卻忘了台電負債持續增加，有破產的風險。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

經濟部即將在3月中召開「電價審議委員會」，日前媒體報導今年上半年電價可能會調漲3%，引發經濟部跳出來澄清，並且暗示今年電價「不調漲」，雖然暫時凍漲可以讓物價暫緩上漲，不過經濟部卻忽略台電負債1390億元，且後面還有核四建設成本近3千億要列為負債，台電距離破產只剩一步之遙。

據了解，前幾年台電終結轉虧為盈，讓原本累積虧損有1900多億，連續四年減少，但由於去年電價只調整一次，年底能源價格大幅狂漲，一來一往吃掉台電獲利，去年台電虧損81億元，讓累積虧損增加到1390億元。

請繼續往下閱讀...

不過根據去年台電在股東會公布的年報中顯示，核四廠無法啟用情況下，部分設備為求活化而挪用，因此核四相關的不動產、廠房及設備帳列金額最終為2828億7513萬元，這些費用將轉嫁到全民來負擔，且這還未列入封存期間的費用12.79億及燃料棒送往海外處理費7.46億元，整體金額在政府穩健廢核情況下，就會轉嫁到台電虧損上，一次認列就會讓台電「破產」。

若是台電「破產」最後受害的還是人民，現在沒有家庭可以忍受家中無電的狀況，未來台電破產政府一定得出手救援，累積虧損就由全民買單，相較於漲電價由用電大戶來承擔較高的電費，似乎經濟部偏好由全民一起扛。

當現在政府因為明年要選舉而喊出不調整電價，用穩定物價來「政策性買票」，那種對人民好，人民內心自有一把衡量的尺。

▼根據國際能源價格推估電價應該要上漲，但是經濟部跳出來暗示說今年電價不動，但經濟部卻忘了台電負債持續增加，有破產的風險。（圖／台電提供）