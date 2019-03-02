iPhone賣不好沒關係　庫克：對於未來從未如此樂觀

▲雖然這幾年iPhone銷售成績並不理想，蘋果執行長庫克說，對於未來從未如此樂觀。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

蘋果不斷推出新手機，但是新機銷售量卻不如以往，面對這樣的狀況，蘋果執行長庫克在股東大會上卻說，「對蘋果現況及發展從未如此樂觀過」。

有外媒報導指出，蘋果每年都會推出新的iPhone，而過去iPhone使用者換機頻率約為2至3年，但現在有分析師指出，iPhone使用者的換機頻率恐將延長至4年，這將會對iPhone銷售造成不小的衝擊。

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面對手機更新頻率減緩，庫克在股東大會上，對蘋果的現狀和發展方向說「從未如此樂觀過」。庫克說，蘋果規劃最終目標要降低 MacBook Air筆電的嫁個，另外在和藍牙耳機AirPds也有「神奇產品的漫長而偉大的路線圖」，庫克還說，未來蘋果手錶將具備更多的健康功能。

據傳，蘋果正在進行智慧手錶監控睡眠功能測試，最快可能明年秋天就會整合到新款的蘋果手錶，另外蘋果也正在研發不穿刺皮膚就能監測血糖的技術，這很有可能會是最大規模的測血糖商用產品。

▼雖然這幾年iPhone銷售成績並不理想，蘋果執行長庫克說，對於未來從未如此樂觀。（圖／達志影像／美聯社）