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任天堂招聘員工薪水曝光！年薪255萬台幣、年休125天

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▲▼任天堂徵才。（圖／取自任天堂網站）

▲任天堂開出年薪903萬日幣來徵才。（圖／取自任天堂網站）

財經中心／綜合報導

開發出多款大人小孩都熱愛的遊戲機廠商任天堂，最近招聘網頁放出新消息，將招募新員工，並公布招聘員工職務的內容和待遇。根據招聘頁面顯示，員工平均年薪每人約能領到900萬日幣，相當於台幣約255萬，另外還有每年達125天的休假。

根據《新浪網》報導，近期任天堂招聘頁面進行更新，招聘五大類人才，包含戲開發、系統設計、音樂製作、遊戲策劃和人事服務；具體職位包括遊戲開發：遊戲開發、系統開發、網路服務開發、內部IT系統開發、電路設計、機制設計、生產技術、智慧財產權。系統設計：遊戲CG製作、UI / UX設計、效果設計、平面設計、產品設計、插畫設計；音樂製作：音樂製作（創意和編排）、音效製作（聲音設計）；遊戲策劃：遊戲軟體、策劃和推廣新娛樂；人事服務：會計、法律事務、智慧財產權、人事、出版商支持、採購/生產管理、口譯協調、銷售策略/推廣、海外銷售管理、服務管理。

請繼續往下閱讀...

外界最好奇得薪資，據傳任天堂給高中或專科畢業生月薪21萬日幣，相當於台幣5.9萬，研究所畢業有24萬日幣、台幣6.8萬，博士生則是開出25.8萬日幣、台幣7.28萬的高額薪水，且不止本薪之外，另外還會有一年兩次的獎金，每年還有加薪機會，整體算下來，平均年薪可以領到903萬日幣。截至2018年9月正式員工人數2271名，平均年齡38.6歲，平均年資13.5年。

至於這樣的薪水是否為血汗工廠，根據任天堂公布，員工每天的工作時間是從早上8點45分開始，工作到傍晚5點半，中間還可以休息一小時，去年年度休假總共有125天。

▼任天堂開出年薪903萬日幣來徵才。（圖／取自任天堂網站）

▲▼任天堂徵才。（圖／取自任天堂網站）

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關鍵字：徵才,日本,任天堂,高薪,勞動條件

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