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美髮入行每天工作破10小時領不到30K　轉行改當頭皮管理師薪水3倍跳

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▲▼鍾蕙羽從美髮設計師轉行當頭皮管理師，薪資將近3倍跳，如今還能小有積蓄。（圖／記者紀佳妘攝）

▲鍾蕙羽從美髮設計師轉行當頭皮管理師，薪資將近3倍跳，如今還能小有積蓄。（圖／記者紀佳妘攝，下同）

記者紀佳妘／台北報導

拿著儀器掃一掃頭皮，就能看出一個人的健康情況是否有問題，她是頭皮管理師鍾蕙羽，過去曾從事美髮的工作長達5年的時間，從助理一路升到設計師，月薪也領不到3萬元，但在因緣際會之下，不僅成功轉職，收入也逐漸好轉，薪水將近3倍跳，如今還能小有積蓄。

今年26歲的鍾蕙羽畢業於美容美髮科，當時白天到髮廊上班，晚上回學校上課，苦熬5年才從助理升級成為設計師，每天工作10小時起跳，「剛入行當助理的時候，薪資只有7、8千塊，然後慢慢才有政府的基本薪資。」

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她的雙手也因長期接觸燙染劑，手洗到龜裂很正常，皮膚也容易過敏，後來在朋友介紹之下，發現一個美容結合美髮的創新產業「頭皮管理」，因為現在人重視身體保健，加上美髮服務型態開始轉變，不再單純著重在剪髮、燙髮、洗頭和造型的變化，進化到頭皮健康的服務，因此毅然轉行改當頭皮管理師。

▲▼鍾蕙羽從美髮設計師轉行當頭皮管理師，薪資將近3倍跳，如今還能小有積蓄。（圖／記者紀佳妘攝）

擁有紮實的美容知識作為基礎，鍾蕙羽從助理升任頭皮管理師再到副店長，一路以來，看到現代人的生活作息、飲食習慣及生活壓力等，頭皮容易出油，甚至有油臭味或長痘痘等情況，不過透過頭皮管理能夠改善這些情況，運用專業知識解決許多人的三千煩惱絲，也是這份工作帶給她最大的成就感。

鍾蕙羽投入這份工作已有6年時間，收入也逐漸好轉，如今月薪平均5、6萬元，薪水將近3倍跳，她認為，「現在美髮市場太過飽和，又削價競爭」，頭皮管理正是一個創新產業，尤其在健康養生當道的年代，鼓勵年輕人來試試看，也能有一份不錯的收入。

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關鍵字：美髮,美容,設計是,頭皮管理師,薪資,年輕人,鍾蕙羽,積蓄,健康

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