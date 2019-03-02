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美國升息循環末期　布局美國投資等級債好時機

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▲▼ G20,川習會。（組圖／達志影像／美聯社）

▲美中貿易協商進展順利。（組圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

美中貿易協商進展順利，帶動投資級債上漲。柏瑞投信表示，美國經濟基本面仍強，加上企業獲利佳，預期在Fed升息循環末期，美國投資等級債後市仍有利差縮窄空間，可掌握現在進場的契機。

柏瑞美國雙核心收益基金經理人李育昇表示，從美國10年期與2年期長短天期公債利差縮窄的情形來看，預期升息循環已接近尾聲，當升息階段來到下半場，布局投資級債機會已浮現。

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根據歷史經驗來看，以2004年升息循環為例，美國Fed升息階段來到最後三碼內時，持有一年美國投資級債總報酬率平均有6.2%；若Fed升息暫停後，持有一年美國投資級債總報酬則平均有6.5%。

李育昇表示，中美貿易戰從緊繃往明朗化邁進，市場投資氣氛轉佳，使投資級債近期漲幅相對溫和，但考慮到全球景氣成長趨緩，波動仍存，透過配置投資級債可有效降低投組波動度，更經得起市場震盪的考驗。

從供需面來看，隨著利率風險降低、市場波動仍存等因素，資金已逐漸返回信評等級較佳的投資級債市，在需求大於供給下，將有利於支撐美國投資級債券價格。

李育昇表示，操作上，將資產主要配置於美國政府提供完全信用保證及其他美國機構所保證發行之美元計價債券，預期美國投資等級企業債仍有利差縮窄空間，基金操作上仍以投資等級企業債配置比重較高，且以A等級與BBB等級為主要布局區塊。
 

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關鍵字：投資級債,中美貿易,投資理財,柏瑞投信

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