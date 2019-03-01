東山盧佳宏車禍畫面曝光！酒測值0.78踩油門狂飆　高速過彎自撞「車成廢鐵」　

社會中心／台北報導

UBA大專男籃經國學院球員、23歲的盧佳宏驚傳車禍逝世悲劇。28日HBL高中籃球聯賽透過臉書發表哀悼文，難過提到，東山戰鬥鴨進入8強賽前，擔任助教的盧佳宏突因車禍驟逝，無法陪伴球員一起前進。據了解，盧佳宏的車禍發生在1月14日，因為酒駕加上高速過彎導致自撞人行道，被救出救治後仍不治身亡。

▲23歲盧佳宏車禍驟逝。（圖／翻攝HBL臉書）

HBL官方28日難過地在臉書上提到，東山高中戰鬥鴨隊107學年度在HBL旅途已經落幕，而擔任助教，平常和球員一起住宿生活，宛如哥哥一般照顧的盧佳宏，人生卻早一步謝幕，因車禍驟逝，沒能和戰鬥鴨隊員一起前進和平籃球館。28日是盧佳宏的生日，許多戰鬥鴨球員都在緬懷他，特別曝光107複賽的照片，祝福他在天上也能快樂的投入籃球。

警方表示，許多行經這個路段的車輛，常因為車速過快，而導致撞車。還提到，根據後方的行車紀錄器拍攝到的畫面顯示，事故發生得擦撞痕跡大約有40公尺，可見當時的車速並不慢。隨後更經過抽血檢驗，盧佳宏的酒測值高達0.78。

據了解，身高184公分、體重80公斤，年僅23歲的盧佳宏為經國學院球員，2017年底在UBA大專男籃甲二級賽事中，曾在對戰台北海洋技術學院時，和敵隊球員發生流血事件。他疑似在禁區突然架拐子，惡意出手攻擊胡邵安，導致對方鼻樑被打歪，當場噴鼻血退場，他被依傷害罪起訴，最後賠償5萬元，雙方達成和解。

事後，台北海洋教練張鈞淯發文痛批，「我們參加的到底是籃球聯賽還是自由搏擊？我的學生被打到鼻樑歪掉、鼻血直流，結果裁判說沒看到、技術委員說沒辦法處理，我要怎麼接受？」甚至爆料經國的教練傅明仁當時跟球員說：「你打完人就趕快跑，還回來幹嘛？」傅堅決否認提告，檢察官認為雙方有誤會，張無妨害名譽犯意，處分不起訴。