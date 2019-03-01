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網紅經濟／33歲小資剪輯師　靠朋友一年薪水多賺5個月

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▲▼網路理財部落客寶可孟。（圖／寶可孟提供）

▲33網路理財部落客寶可孟，平常是一名媒體剪輯師，靠朋友以及自行理財，一年可多賺10多萬元。（圖／寶可孟提供）

記者吳靜君／台北報導

現年33歲網路部落客、網路紅人「寶可孟」在現實生活中，是一名媒體剪輯師，一個月的收入也只有3萬~4萬元左右，一年的收入甚至是未達50萬元，不過透過研究理財優惠、推介好友加入銀行開戶，以及自己研究理財，一年可以多賺15多萬元，等於讓他一年多賺了4~5個月的薪水。

寶可孟在現實生活裡，是一名媒體剪輯師，相較於一般的上班族來說，工時相當長且薪水也不高，是一名名符其實的「小資男」，不過在就學的時候，他就對理財很有興趣，也喜歡與其他人分享他理財感想，隨著科技的發展，他也常常在網路上分享他的理財心得，累積了逾萬人的粉絲。

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寶可孟指出，一開始他只是對信用卡有興趣，所以專精研究信用卡優惠，隨著時間的增長，他也逐漸對其他的理財產品產生興趣。現在寶可孟除了有臉書的粉絲業「寶可孟的省錢記事本」外，粉絲數已經超過萬人、他也有自己的Youtube專屬頻道「寶可孟の省錢大作戰」目前的訂閱數也達到2500多位左右。

▲▼寶可孟臉書專業。（圖／翻攝自寶可孟臉書）

▲寶可孟經常在臉書上分享自己的理財看法。（圖／翻攝自寶可孟臉書）

寶可孟表示，平常除了工作、吃飯以及睡覺之外的時間，他都拿來研究理財商品和寫文章，甚至他的部落格、臉書等幾乎是天天更新，就是要讓他粉絲好友最新、最好的資訊。以銀行數位帳戶來說，寶可孟推薦的網友可說是相當的可觀，遠銀的Bankee來說，他的社群圈已經發展到了200人，甚至元月份他也增加了60多人；王道銀行的O-Bank他也推薦了600多人；台新銀行的Richart他也推薦了千人左右。

寶可孟提到，他並不會以銀行的回饋作為推薦的理由，而是粉絲觀賞他的影片、優惠比較，進而選擇適合他們自己的產品。至於粉絲們為何願意選擇他當推薦人，秘訣在於他喜歡分享好禮與粉絲共享，有兩個經典案例，一，他收到銀行所贈的3C產品，並不會留為己用，反而透過抽獎的方式，轉贈送給粉絲；其次，他也是少數部落客、網紅自掏腰包辦尾牙，去年他就邀請數百名網友一起尾牙，拉近他與粉絲之間的距離。名氣逐漸打響之後，他也會上上電視節目，例如「新聞挖挖哇」、「單身行不行」等節目分享他的理財心得。除了銀行的商品之外，寶可孟說，他自己也會做一些簡單的投資像是股票指數型基金等被動式投資，是他會選擇的投資標的。

▼寶可孟常常與粉絲、網友互動，拉近彼此的距離。（圖／寶可孟提供）

▲▼寶可孟與粉絲互動。（圖／寶可孟提供）

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關鍵字：網路紅人,寶可孟,小資族,理財,粉絲,朋友,薪水

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