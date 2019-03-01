網紅經濟／出外靠朋友　4銀行讓你朋友愈多賺愈多

▲▼現在的銀行回饋，愈來愈重視社群圈，朋友愈多回饋就愈多。（圖／遠銀提供）

記者吳靜君／台北報導

俗話說「在家靠父母，在外靠朋友」，這句話在社群媒體興盛、網絡綿密的現代，真的得以落實。隨著網紅經濟的發展，銀行也嗅到這股商機，鼓勵消費者靠「人際關係」的力量，真的可以「靠朋友賺錢」。銀行也紛紛推出「推薦優惠」，只要推薦親朋好友、粉絲開戶或者理財，就有好禮回饋，比較積極推行相關概念的銀行包含遠銀、王道銀行、台新銀行及凱基銀行等4家銀行。

遠銀社群銀行 3月加碼回饋圈主優惠更多

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遠東銀行的「Bankee」標榜國內唯一的社群銀行，信用卡3月原本的現金回饋0.15%，還有金鑽點數最高可以放放大到10倍，所以3月起遠東銀行將調高信用卡優惠，遠東銀行的圈主（推薦朋友進入），國內刷卡優惠就可以有1.2%的現金回饋、海外現金回饋則可以達到3%，可以說是業界最高且點數可以放大到3倍，且回饋式無上限。

此外，遠東銀行的Bankee也將在3月推出存款優惠，圈主的存款優惠最高可達2.6%，等於是現在市場活儲利率的13倍，也將成為遠銀在征戰市場的秘密武器。未來遠銀也將針對圈主，包含貸款、理財等優惠，吸引人際關係良好的消費者、有龐大粉絲的網紅、部落客透過病毒式行銷來擴展銀行的市占率。

王道銀推薦可賺88元 推薦無上限

王道銀行「O-Bank」鼓勵消費者使用其數位帳戶，所以也鼓勵使用數位帳戶感想不錯的消費者轉推薦其他親朋好友來使用，新戶的優惠就是刷卡滿5,000元，現金回饋500元以及88元的現金回饋，或前3個月的活儲就有2.6%的回饋。

值得注意的是，王道銀行推3月底前舊戶推薦親友（新戶）成功線上開戶，並於次月底（4月底）前啟用網銀消費超過88元以上，就有推薦獎金88元，如果親友親友是1980年前出生，且刷卡188元以上的話，可以拿加碼推薦獎金達188元，且沒有上限，推薦人數愈多，回饋愈多。

▲王道銀行的數位理財帳戶，也有推出好友推薦回饋的優惠活動。（圖／資料照）

台新銀推薦一人獲百元 最高500元

台新銀行的「Richart」也同樣是推薦現金回饋，只要消費者在3月底前推薦一位好友完成開立Richart存款帳戶並首次登入Richart APP成功，就可得推薦人好禮100元。每一推薦人最多可成功推薦5名，推薦人好禮最高可得500元。

凱基銀行搶財富管理 送刷卡金最高1.2萬元

凱基銀行則與其他銀行走不同的路，並非數位帳戶、網路銀行給予優惠，而是著重在「財富管理」的市占率。凱基銀行今年6月底前「財富管理貴賓推薦親友」活動，標榜好友們有福同享 好禮相伴，只要消費者、客戶推薦親友成為凱基財富管理新客戶，就有機會獲得刷卡金1萬2,000元，還可利用百貨檔期加碼時刷卡再賺禮券。

理財專家表示，由於社群媒體、網路日益發達，傳統的行銷放式恐怕已經跟不上時代，反而是具有「話題性」、「病毒式」行銷成為趨勢。但是好友推薦優惠回饋只是「手段」之一，銀行最重要的是實質回饋，消費者在理財、使用信用卡或開戶存款真的好用，才會真心推薦，也是銀行吸引消費者上門的不敗原則。

▼銀行好友推薦優惠回饋比較表。（製表／記者吳靜君，以各銀行公告為主）