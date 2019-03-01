影／黑松拿下58度金門高粱三年經銷權　「京東商城試賣中！」　搶攻大陸酒市商機

記者林淑慧／台北報導

老牌飲料大廠黑松，搶攻大陸酒品市場邁開大步。董事長張斌堂表示，黑松去年再度拿下58度金門高粱三年經銷權，今年更登上大陸電商平台京東商城試賣，並開設旗艦店銷售酒品及黑松飲料，以搶攻大陸龐大的飲品商機。

▲黑松董事長張斌堂表示，其經銷的58度金門高粱已登上大陸電商平台京東商城試賣，並開設旗艦店搶市。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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由於包裝飲料產品的銷售具季節性，為平衡淡旺季營運，黑松自2010年拿下38度金門高粱經銷權，正式跨足酒品市場，並以代理銷售國內外知名酒品為主；除了金酒之外，還有日本CHOYA梅酒、日本黑松白鹿清酒及法國勃根地紅酒等知名品牌。

依據黑松公司統計，2010年黑松第一次拿下38度金門高粱經銷權，當年度酒品事業銷售額占營收比重達到三成，而黑松曾在2014年一度失守金酒經銷權，當年度酒品事業占營收比重掉到一成六，足見金門高梁對黑松酒品事業的重要性。

▲金門酒廠內高粱酒製程。(圖／取自金酒公司網站)

黑松指出，近年38度金門高粱庫存仍在銷售，但數量已不多，再拿下58度金門高粱經銷權後，隨著前代理商的庫存逐步下降，預估58度金門高粱銷售未來成長前景看好，酒品事業今年展望樂觀。

展望後市，黑松表示，由於公司在蘇州設有黑松商貿，以銷售為主，未來不再設限產品當地化生產，將融合蘇州資源和台灣資源，透過兩地生產基地的研發、行銷與業務來進行調配，發揮兩岸生產及行銷資源的加乘效果，今年希望能有明顯的業績表現。