荷包失血！中油宣布桶裝瓦斯、天然氣雙漲！民眾本月多花百元　

▲台灣中油公司今（1）日宣布，自2日凌晨零時起，3月份國內家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤各調漲2.1元。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

為因應國際燃料成本增加，台灣中油今（1）日公佈三月氣價，雙雙調漲桶裝瓦斯及天然氣價格，新牌價將自明天凌晨零時起適用；依據家庭用戶每月平均用量計算，每戶將多付出近百元支出。

台灣中油公司今（1）日宣布，自2日凌晨零時起，3月份國內家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤各調漲2.1元；車用液化石油氣每公升調漲1.1元；國內天然氣價格則平均調漲2.99%。

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依據專家試算，20公斤裝的家用桶裝瓦斯等於調漲42元，以家庭用戶每月平均使用2桶計算，三月將多支出84元；在天然氣方面，以家庭用戶每月平均用量約30至45度計算，三月將增加約10.8至16.2元，總花費將增加近百元。

台灣中油表示，液化石油氣價格依「台灣中油液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理，隨國際價格變動有漲有跌。3月份國際液化石油氣合約價CP較上（2）月上漲，依照調價機制計算，每公斤調漲2.1元。

另外，台灣中油表示，自2月起為配合政府春節期間平穩物價措施，暫行吸收之每公斤0.9元，為考量民眾之負擔，將於日後跌價時再回補。