台大教授開講學歷不重要！　教年輕人「這6招」30歲就成功

▲台大電機系教授葉丙成。(圖／記者蔡百蕙攝）

記者胡順惠／台北報導

近日學測成績放榜，有學生團體提出拒絕受訪，以免再造成功模板，再度掀起學歷與能力論戰。台大電機系教授葉丙成表示，成績跟排名只是一時的標籤，過去7、8年間跨出台大校園，與各界的成功夥伴接觸，發現很多都不是念排名前面的學校，但這些人卻有6項特質相吻合，建議年輕人只要在人生的道路上堅持下去，在30歲很有機會擁有成功的人生。

到底是學歷重要還是能力重要，這題考古題從以前吵到現在，兩派各有擁護者。葉丙成投身教育界時經常跟學生宣導，能力興趣比學歷更重要，不過他一路從建中資優班再上台大，又到美國名校留學，回台大當教授，經常被人質疑自己擁有高學歷，憑什麼說學歷不重要。

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▲學歷與能力哪個重要，從以前就吵到現在。（資料照／翻攝自PTT）

葉丙成分享，自己在求學期間太過在意外在的「資歷」，喪失了對新事物的好奇心，沒有機會磨練面對失敗的韌性，進而成為因為怕失敗而總是瞻前顧後不敢行動的貨色，直到快到40歲才跨出台大校園，看到很多前輩、朋友、年輕人都如此優秀，才開始突破舒適圈，發現以前的自己是多麼的不足。

葉丙成過去7至8年時間大量接觸中小學老師、年輕人新創公司跟 NGO，感動這些人都是自己白手起家打出一番事業，其中有許多人都不是唸排名前面的大學，但是做事情的韌性、行動力、成功，都讓他相當佩服。

▲擺脫大學生身份後，年輕人進入社會必須面臨種種挑戰。（示意圖／CFP）

葉丙成給年輕人在人生道路上6個建議：

1. 對自己做的事情很有熱情

2. 執著地把自己的功夫磨的更深

3. 做事情認真負責

4. 做人熱情溫暖願意幫助人

5. 對新的事物充滿好奇心

6. 勇於嘗試不怕失敗

葉丙成認為，不管過去念什麼排名的學校，只要能堅持上述方法，在30歲的時候，都很有機會擁有成功的人生。他還說，但如果因為追求學歷、成績排名，而把這些都捨去，人生能達到的高度，會非常有限，成大事最需要的熱情、能力、格局。