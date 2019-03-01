4月電價漲不漲？經濟部率先表態：不贊成調漲

▲電價費率審議會將在三月召開，經濟部能源局今（1）日下午率先表態不贊成4月調漲電價。圖為台電林口電廠控制室。（圖／記者馮建棨攝）

記者林淑慧／台北報導

攸關電價的「電價費率審議會」將於本月召開，外傳台電預估今年4月電價應調漲6%，但經濟部能源局今（1）日下午大動作發佈新聞稿，率先表態不贊成4月調漲電價，意即4月電價可望繼續凍漲。

經濟部表示，電價有電價公式且須經過「電價費率審議會」審議，有關報載4月電價應會適度反映部分燃料成本「紓壓」，避免10月漲價壓力更大之相關報導，純屬臆測。

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能源局官員指出，燃料成本是影響電價的主要因素，去年9月檢討電價時，燃料價格是近期相對高點(油價約75元美金/桶)，當時審議會在綜合考量「照顧民生、穩定物價、節約能源」三原則下，並未調漲電價。

經濟部表示，目前燃料成本(油價約65元美金/桶)較去年9月為低，故目前電價相較去年更無調漲的壓力，因此經濟部將在審議會中主張「無須調漲電價。」換言之，電價可望繼續凍漲。

依「公用售電業電價費率計算公式」，電價調整頻率為1年檢討2次，原則為4月及10月進行，且明定電價調幅最高3%之限制，台電公司依電價公式估算之電價檢討方案，尚須經過電價費率審議會審議，由審議委員依公式檢視各項成本因子後，始決議最終電價調整結果。

經濟部強調，電價是否調整屬「電價費率審議會」權責，雖經濟部將在審議會中主張無須調漲電價，但仍須尊重審議會最後之審議結果。