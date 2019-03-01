油價搶先看！下周汽油零售價預估小漲0.1至0.2元

▲專家預估，下周國內汽油零售價每公升將調漲0.1至0.2元。（圖／記者何雨忠攝）

記者林淑慧／綜合報導

中東杜拜原油走勢強勁，推升國內油價可望調漲。依據中油浮動油價公式計算，專家預估，下周國內汽油零售價每公升將調漲0.1至0.2元，柴油則未達調整門檻，提醒用車人不妨提前在本周末加滿油，為自己省點荷包。

依據路透社報導，石油交易界消息人士表示，由於過去一個月來中東杜拜原油走勢強勁，尤其是重級原油的漲幅最大，與3月相比，預估4月阿拉伯輕原油對亞洲市場的官定售油價格（OSP）走勢可能持平，或最多每桶提高0.35美元。

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依據中油的浮動油價公式估算，下周中油油價可望調漲，預估價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元至26.5元，95無鉛汽油27.9元至28元，98無鉛29.9元至30元，超級柴油每公升25.5元。

台塑石化方面，預估下周汽油零售價格每公升將調漲0.1至0.2元，柴油一樣不調整。預估調整後的油價牌價分別為：92無鉛汽油每公升26.4元至26.5元，95無鉛汽油27.8元至27.9元，98無鉛29.9元至30元，超級柴油每公升25.3元。

專家表示，上述油價預估值僅供參考，實際調幅仍待中油、台塑石化後天周日中午正式對外公布。