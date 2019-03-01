　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

蔡力行在台積電大裁員、整肅中華電　小工程師聞之色變

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼聯發科媒體茶敘，執行長蔡力行 。（圖／記者周康玉攝）

▲聯發科執行長蔡力行 。（圖／記者周康玉攝）

文／周康玉

光是張忠謀接班人這個名號，就足以讓蔡力行在半導體界名氣紅透半邊天，爾後被撤換、又被中華電信挖角等精彩的資歷，也注定他日後在科技業界的包袱只有更重。一提到他，各種犀利的名號執行力、數字管理、鐵血CEO等都是他的代名詞。

10年前因遇上金融海嘯，就連台灣的模範生台積電也難以倖免，蔡力行為了度過無薪假和景氣崩盤的難關，極力執行公司內部的績效考核制度（PMD），但原本此制度的緩衝期為三個月，讓績效落後的同仁跟上，蔡力行作法更直接，通知績效落後就直接要員工走人，大刀一揮，800名員工失業，也讓蔡力行背上「cost down天王」名號。

請繼續往下閱讀...

張忠謀向來強調做人就是要「誠信正直」，在這樣高標準的帽子下，蔡力行的作為，若被說成是「頂著PMD之名，行裁員之實」的不誠信作為，等於直接踩到張忠謀地雷，最後讓張忠謀在沒通知蔡的情況下，直接把他從執行長的大位拉下來。

業界人士說，裁員是每個公司都會做的事，蔡力行的罪實在不至於此，但當時在社會輿論，（像台積電這樣的）優等生總是會被放大檢視的，尤其在上百名離職員工直接包圍張忠謀家時，場面確實是「失控了」，張忠謀在這種情形下將蔡力行換掉，也讓蔡力行此後擺脫不掉「裁員」之名。

2013年蔡力行閃辭台積電，隔年接受中華電信董座之職。在蔡力行執掌下的中華電信，無論營收、獲利表現亮眼，2015年營收達 2,317 億元，創下歷史紀錄，每股盈餘則是創4年新高，孫公司中華精測也在他推動掛牌後，股價曾破千元，榮登台股股后。

然而凡事看數字決策在中華電信卻行不通，在蔡力行的整肅下，公司氣氛沒有獎勵、只有壓力，也傳出中華電信2016年8月的優退人數創下歷年新高、達800多位。

也難怪當他一接下聯發科執行長，員工就皮皮挫，輿論揣測，他是不是要來替董事長蔡明介「砍人」的？

聯發科董事長蔡明介（右起）找蔡力行擔任執行長，讓員工皮皮挫。（圖／資料照）

▲聯發科股東會，共同執行長蔡力行（左起）和董事長蔡明介。（圖／記者周康玉攝）

▲▼蔡力行小檔案。（記者周康玉製作）

▲▼蔡力行小檔案。（記者周康玉製作）

影／鐵血CEO變暖男　蔡力行掌聯發科500天不裁員

蔡力行給老同事驚喜　胡正大超暖心：聯發科比較適合他

傳蔡力行一年要裁員3000　聯發科：報導不實

蔡力行空降聯發科幫瘦身？　網友：股票要噴了

ET快訊
「拿走那男人留在我體內的東西」！遭性侵11歲女童「剖腹取胎」
半夜大門傳鑰匙聲！爸「穿入殮衣笑逛兒新房」　他掉淚：好想你
快訊／動力火車尤秋興訂婚了！　「遛狗遛出尤太太❤」
中壢怪客出沒！突襲辣媽「強拖下機車」　高舉雙手喊「哺啾嘿森」

關鍵字：聯發科,蔡力行,中華電信,台積電,張忠謀,接班人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

全台有827萬人無信用卡！　持簽帳金融卡刷卡仍有現金回饋

蔡力行在台積電大裁員、整肅中華電　小工程師聞之色變

張國煒斥資上看1800億　星宇航空本月下訂17架A350新機

高盛銀行神預測　日圓將飆漲46%創空前新高

蔡力行給老同事驚喜　胡正大超暖心：聯發科比較適合他

便宜版特斯拉Model 3登場！只要新台幣108萬就能開回家

台股獲利王大立光　投資隱形眼鏡「星歐光學」14年來首度獲利

陸股ETF爆量大漲　法人教戰投資3要訣

南六董座黃清山打造全球前三大不織布王國　搶攻面膜代工年收65億

影／鐵血CEO變暖男　蔡力行掌聯發科500天不裁員

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

巴西亞馬遜叢林驚現「巨屍」　10噸座頭鯨樹叢內離奇死亡

228前夕用魷魚粥砸蔣中正銅像　他狂喊殺人魔王：為轉型正義

第一次旅行張智霖不在身邊.. 　袁詠儀不習慣爆哭：他跑不掉了

雪橇犬怕電扶梯...腿軟不敢上去 爸男友力MAX「一把抱起」：走吧

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　 網友爽翻：離我好近！

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

全台有827萬人無信用卡！　持簽帳金融卡刷卡仍有現金回饋

蔡力行在台積電大裁員、整肅中華電　小工程師聞之色變

張國煒斥資上看1800億　星宇航空本月下訂17架A350新機

高盛銀行神預測　日圓將飆漲46%創空前新高

蔡力行給老同事驚喜　胡正大超暖心：聯發科比較適合他

便宜版特斯拉Model 3登場！只要新台幣108萬就能開回家

台股獲利王大立光　投資隱形眼鏡「星歐光學」14年來首度獲利

陸股ETF爆量大漲　法人教戰投資3要訣

南六董座黃清山打造全球前三大不織布王國　搶攻面膜代工年收65億

影／鐵血CEO變暖男　蔡力行掌聯發科500天不裁員

施華洛世奇聯名《玩具總動員》超可愛！胡迪、三眼怪都來燒荷包

連假次日「8路段爆塞」！　國5高乘載解除...下午再湧南下車潮

新來的被欺負！太子勸架遭嗆「別人的事別管」　下秒霸氣開扁：我比祢兇

嫦娥四號今晨自主喚醒！　展開第三月晝後續工作

動物園「穿山甲列車」3節車廂坐滿滿　每趟只要銅版價！

代理媽每2HR餵巴掌大白鼻心寶寶　看牠「上學」捨不得

柯文哲批政府沒信用　監獄不關「犯法者」而是關「沒辦法」的人

全台有827萬人無信用卡！　持簽帳金融卡刷卡仍有現金回饋

不只有赤燭 本土優秀團隊聯手推臺灣獨立遊戲組合包

宜蘭雨天好去處！親子共遊的故事屋　還能穿精緻禮服

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

財經熱門新聞

即／終結11槓！5.21億威力..

布加迪將推5.5億跑車　全球僅..

銀行狂推美元高利定存　各家銀行..

飯店霸氣老董打造全台最大總統套..

影／大膽拆三星Galaxy S..

友達65吋電競顯示器賣得比85..

菜鳥AE零蜜月期　到職2天就提..

美國總統川普見證！越捷航空向波..

便宜版特斯拉Model 3登場..

影／LINE帳號換機前　先做好..

蔡力行掌聯發科變暖男　轉型不裁..

維多利亞的秘密也在用友達智慧零..

影／黑松董座拚行銷「讓沙士從主..

228上班可領雙倍薪　打工族時..

更多熱門

相關新聞

急煞擋不住　3噸線軸飛落壓死同事

中華電信北區分公司在台北內湖的一個貨料場，2018年6月間發生一起工安意外，當時林姓工人駕駛堆高車運貨時，突然發現于姓同事站在車前，雖緊急煞車，但3噸重的銅纜線軸仍慣性往前滑落，于男被壓垮，當場臟器外露「破肚慘死」，事後死者家屬選擇和解，同意由士林地檢署處分全案緩起訴。

蔡力行老同事胡正大：聯發科比較適合他

蔡力行掌聯發科變暖男　轉型不裁員

MSCI尾盤爆量280億急拉17.5點　台股逆轉終場僅小跌2.38點

台積電2月分紅開獎「他領16萬」

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

12歲姊姊肉身護弟燒死　父告別式淚崩

李沛旭認分手蔡淑臻！曝「心痛內幕」

UBA球員驚傳死訊！23歲車禍驟逝

賽前搞一夜情　女選手淪A片廠商人選

李沛旭PO照分手有預兆

「我懷孕了」牙助18天後開除怒告

印巴空戰扯到台灣！印度秀飛彈證據遭巴國嗆愚蠢錯誤

黑貓闖英超炫技　球員笑到踢不下去

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

月薪65K！女友逼買千萬房：錢全給老婆

即／三重埔重新橋12機車追撞！5人送醫

逆向三寶嚇到犁田送頭！大貨車極限自救

派對緊貼高中妹！聊天「竟是姪女」秒軟

老跟另一半黏TT！5徵兆「遲早會分手」

頑童美國LA開唱..看台下人數嚇傻！

更多

最夯影音

更多

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

巴西亞馬遜叢林驚現「巨屍」　10噸座頭鯨樹叢內離奇死亡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面