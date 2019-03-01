蔡力行在台積電大裁員、整肅中華電　小工程師聞之色變

▲聯發科執行長蔡力行 。（圖／記者周康玉攝）

文／周康玉

光是張忠謀接班人這個名號，就足以讓蔡力行在半導體界名氣紅透半邊天，爾後被撤換、又被中華電信挖角等精彩的資歷，也注定他日後在科技業界的包袱只有更重。一提到他，各種犀利的名號執行力、數字管理、鐵血CEO等都是他的代名詞。

10年前因遇上金融海嘯，就連台灣的模範生台積電也難以倖免，蔡力行為了度過無薪假和景氣崩盤的難關，極力執行公司內部的績效考核制度（PMD），但原本此制度的緩衝期為三個月，讓績效落後的同仁跟上，蔡力行作法更直接，通知績效落後就直接要員工走人，大刀一揮，800名員工失業，也讓蔡力行背上「cost down天王」名號。

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張忠謀向來強調做人就是要「誠信正直」，在這樣高標準的帽子下，蔡力行的作為，若被說成是「頂著PMD之名，行裁員之實」的不誠信作為，等於直接踩到張忠謀地雷，最後讓張忠謀在沒通知蔡的情況下，直接把他從執行長的大位拉下來。

業界人士說，裁員是每個公司都會做的事，蔡力行的罪實在不至於此，但當時在社會輿論，（像台積電這樣的）優等生總是會被放大檢視的，尤其在上百名離職員工直接包圍張忠謀家時，場面確實是「失控了」，張忠謀在這種情形下將蔡力行換掉，也讓蔡力行此後擺脫不掉「裁員」之名。

2013年蔡力行閃辭台積電，隔年接受中華電信董座之職。在蔡力行執掌下的中華電信，無論營收、獲利表現亮眼，2015年營收達 2,317 億元，創下歷史紀錄，每股盈餘則是創4年新高，孫公司中華精測也在他推動掛牌後，股價曾破千元，榮登台股股后。

然而凡事看數字決策在中華電信卻行不通，在蔡力行的整肅下，公司氣氛沒有獎勵、只有壓力，也傳出中華電信2016年8月的優退人數創下歷年新高、達800多位。

也難怪當他一接下聯發科執行長，員工就皮皮挫，輿論揣測，他是不是要來替董事長蔡明介「砍人」的？

▼聯發科董事長蔡明介（右起）找蔡力行擔任執行長，讓員工皮皮挫。（圖／資料照）

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