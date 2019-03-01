張國煒斥資上看1800億　星宇航空本月下訂17架A350新機

▲星宇航空本月19日將與空中巴士簽訂17架A350購機合約，成為國內首家引進A350-1000的航空公司。（圖／星宇航空提供）

財經中心／台北報導

力拚明年農曆年前開航的星宇航空，將在本月19日與空中巴士Airbus在台簽訂新機合約，星宇航空董事長張國煒將斥資上看1800億元，購買17架A350廣體客機；其中，A350-1000為台灣業者第一次引進的新機，格外引發外界關注。

身為機長的張國煒曾在受訪時表示，去年初他曾受邀體驗空中巴士A350-1000的新機飛行，對於此機型優越的性能及操控性相當驚豔，也認為該機型的定位，非常適合台灣的地理位置，將對星宇航空的航線規畫發展極具助益。

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星宇航空去年七月與空中巴士簽訂17架A350XWB購機意向書，包括5架A350-900及12架A350-1000新機，依據牌價計算約60億美元（約新台幣1800億元）。這不僅是國內首家引進A350-1000的航空公司，也創下國籍航空與空中巴士購機史上單筆金額最大訂單。

星宇航空表示，雙方歷經7個多月的協商，預定本月19日正式簽約；至於交機時程，空中巴士將在2021年底開始陸續交機，至2024年底全部交機。

至於星宇航空的航線規劃，張國煒曾在受訪時表示，東京、大阪、香港等航線是航空公司一級戰區，星宇航空也將規劃上述航點，且一個航點「每日一班」將是星宇開航的基本配備。