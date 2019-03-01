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蔡力行給老同事驚喜　胡正大超暖心：聯發科比較適合他

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▲▼ 敦泰董事長胡正大，敦泰財務長廖俊杰 。（圖／記者周康玉攝）

敦泰董事長胡正大和蔡力行是老同事。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

蔡力行上任聯發科執行長900多天，前台積電部下、同時也是敦泰董事長胡正大表示，這職務比較適合他，比中華電信更適合，非常祝福他。

胡正大2000年加入台積電，曾任台積電行銷副總，和蔡力行是上司和下屬的關係。然而他心中一直有創業的想法，在蔡力行一上任台積電總執行長一職沒多久，就先留職停薪，2005年8月離開台積電，並於同年底創立敦泰電子（當時稱作璟正科技），目前年營業額至少百億規模。

請繼續往下閱讀...

敦泰電子去年歷經辛苦的一年，因遭競爭對手與晶圓代工業者聯手夾擊，造成產能短缺，敦泰在去年IDC市占下滑，營運瀕臨谷底，但就今年1月底舉辦尾牙時，蔡力行意外現身，還加碼5萬元當尾牙獎金。

胡正大於日前法說會後表示，台積電副總以上離職的不多，大家都有連繫，感情都很好。他是蔡力行的老部下，當天蔡力行在尾牙現身是驚喜（surprise），來跟他打氣的。看來蔡力行此舉，讓胡正大感到超暖心。

對於蔡力行曾經從台積電總執行長一夕間變成太陽能事業單位主管，從幾萬人大軍變成一個小辦公室的主管，隨後轉戰中華電信，兩年半後在、中華電業績蒸蒸日上之際，又無預警遭撤換，胡正大感到很惋惜。

胡正大認為，比起中華電信太政治化，聯發科技術層次比較高，更適合蔡力行，聯發科這種大企業是有指標性的，希望他在聯發科能把台灣變成設計界的領頭羊。

聯發科執行長蔡力行很有心，在敦泰尾牙當天替創業的老同事胡正大站台。（圖／記者周康玉攝）

▲▼聯發科媒體茶敘，執行長蔡力行 。（圖／記者周康玉攝）

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關鍵字：聯發科,蔡力行,中華電信,台積電,張忠謀,接班人,胡正大,敦泰

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