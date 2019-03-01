台股獲利王大立光　投資隱形眼鏡「星歐光學」開始賺錢了

▲原為小兒科醫生的大立光執行長林恩平棄醫從商，但他仍秉持醫學專業，主導大立光跨足隱形眼鏡及心電儀等轉投資。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

去年每股稅後純益（EPS）高達181元的大立光，榮登台股獲利王，除了本業表現亮眼，隱形眼鏡「星歐光學」也繳出獲利1332萬元的成績單，為大立光投資14年來首度全年獲利。

原為小兒科醫生的大立光執行長林恩平，2006年進入父親林耀英一手創立的大立光電，儘管棄醫從商，但林恩平秉持醫學專業，主導大立光跨足隱形眼鏡及心電儀等轉投資，從製程、設備甚至到包裝，全不假他人之手，今年終於開花結果。

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▲大立光執行長林恩平表示，做光學鏡頭就像機械業，「需要不斷地找出問題、解決問題」。（圖／記者周宸亘攝）

大立光執行長林恩平表示，做光學鏡頭就像機械業，「需要不斷地找出問題、解決問題」，這和他習醫多年講究科學方法，透過大膽假設、小心求證的精神一致，一手打造的星歐光學目前已有接洽中的代工訂單，未來規劃以品牌、代工並進，並希望今年獲利表現優於去年。

除了隱形眼鏡之外，林恩平在去年股東會也首度透露投資LHT。林恩平指出，大立雲康開發醫療級偵測睡眠的心電儀（ECG），雖然和光學技術關連不大，但主要晶片設計（chip design）、成品組裝和韌體，均由大立光負責，目前已切入台大、中國醫藥學院、新光等十多家大型醫療中心。

展望後市，林恩平曾在受訪時表示，大立光近年積極獵地擴產，主要仍以鏡頭產能為主，未來新廠主要將製程集中，提升效能，其他廠房可能轉為擴大生產自製音圈馬達及隱形眼鏡，擴大本業之外的轉投資效益。