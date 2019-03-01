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南六董座黃清山打造全球前三大不織布王國　搶攻面膜代工年收65億

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▲南六企業董事長黃清山以父親給他的3萬元資助金創業，打造出年營收近65億元的不織布王國。（圖／台灣上市櫃公司協會提供）

▲南六企業董事長黃清山以父親給他的3萬元資助金創業，打造出年營收近65億元的不織布王國。（圖／台灣上市櫃公司協會提供）

記者林淑慧／台北報導

被業界譽為「菜瓜布大王」的南六企業董事長黃清山，1988年轉進不織布的製造生產，目前市面上九成品牌的面膜、尿布及溼紙巾，全靠南六代工，去年營業額近65億元，拚出排名全球前三大的不織布王國。

出生於台南縣六甲鄉、38年次的黃清山，畢業於嶺東商專會統科，但他曾自謙從沒記過帳，看報表也是勉勉強強，1970年退伍後曾在廚具公司當業務，憑著累積多年的人脈，與父親給他的3萬元資助金，決定創辦南六企業。

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「做，就要做第一名！」黃清山說，創業時因為沒有退路，把「不服輸」當成人生座右銘，當時他與太太、弟弟成立「三人公司」，從製作菜瓜布起家，歷經十年打拚歲月，一躍成為全台最大菜瓜布製造商。

其後，他看到不織布的商機，決定轉型投入紙尿褲、濕紙巾、面膜等不織布產品製造，「市面上9成品牌都是我們代工的」，黃清山自豪地說。

黃清山指出，1990年，南六成為台灣第一家使用國外梳棉機的熱壓及熱風產品的廠商，為因應全球商機動能與位移，2005年在浙江省嘉興平湖經濟開發區設立125畝新廠，主要產品為水針不織布、熱風熱壓不織布，並自創「詩柔Silk Soft」品牌面膜與保養品，也成為熱門商品。

經過多年努力，目前南六坐擁亞洲最大水針不織布產能，面對市場需求成長，南六去年斥資35億元在高雄燕巢設立第三座廠，增加純棉、高速水針布產能，以具動行動響應政府歡迎台商回台投資。

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關鍵字：南六企業,黃清山,不織布

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