友達「軟硬整合」智慧零售　維多利亞的秘密也在用

▲左起為友達業務副總林恬宇、董事長彭双浪、總經理蔡國新。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／新竹報導

友達（2409）近日展示應用於智慧零售的公共訊息顯示器，不同於過去的面板產品，這次是包含軟硬整合的完整智慧零售解決方案，現在就連維多利亞的秘密、GAP等國際知名大廠都已經導入使用。

針對智慧零售場域應用，友達展示85吋UHD 4K數位廣告顯示器，具備4000 nits超高亮度，為目前市場上同尺寸亮度最高的機種，採高溫液晶與圓形偏光片設計，搭配自動偵測環境光源調節背光功能，可以讓戶外廣告在陽光直射環境下，影像仍然鮮明清晰。

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同時展示新一代55吋Full HD極窄邊框拼接牆顯示器，相鄰螢幕拼接後的邊框寬度僅1.8毫米，呈現近乎無縫的顯示效果，輕薄的外觀，適合靈活運用在商場空間，還有22.9吋及28.6吋貨架型顯示器以LCD取代傳統標籤，長條外型適用於商店貨架，提供消費者即時便利的商品資訊。

至於智慧零售軟體應用，友達去年初在美國收購一家100%全資子公司「Comqi」，整合 SDM （Smart Display Module）智慧顯示模組，採標準化設計，不僅讓安裝維修更加便利，更可直接串接網路進行遠端控制，豐富播放內容，完整打造出「軟硬整合」的智慧零售解決方案。

▲左起為友達總經理蔡國新、董事長彭双浪。（圖／記者姚惠茹攝）

董事長彭双浪表示，友達朝價值轉型邁進，就是要往解決方案發展，像是智慧零售的應用增加，過去只賣顯示面板，現在則是做成模組變成一體機，讓操作介面在整機設計就能實現，透過軟硬結合增加內容服務，幫客戶做好整個解決方案，希望一塊面板可以產生數倍的價值，這才叫做價值創造。

業務副總林恬宇補充，友達智慧零售解決方案，目前在美國已經有維多利亞的秘密、GAP等國際知名大廠導入使用，另外在台灣和日本也有專案洽談，要做的就是不僅賣顯示器面板，還要提供客戶上架內容的軟體服務，達到真正的「軟硬整合」智慧零售解決方案。

▲友達展示智慧零售整合解決方案。（圖／記者姚惠茹攝）