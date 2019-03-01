友達終結薄利時代　65吋電競顯示器賣得比85吋電視貴

▲友達展示85吋超大尺寸8K4K 全平面無邊框ALCD電視面板。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／新竹報導

友達（2409）董事長彭双浪近日喊出要靠著技術創新、場域應用和智慧製造三大策略，邁向價值轉型，並展示智慧車載面板、電競顯示器面板、專業應用面板等產品，期望透過少量多樣創造高毛利，像是65吋電競顯示器就賣得比85吋電視還要貴。

友達今年在新春記者會展示智慧車載面板系列的內嵌式觸控車用面板、全鏡面Mini LED 後照鏡面板，還有電競顯示器面板系列的超大尺寸電競面板、超高刷新率曲面電競面板、超薄電競筆電面板，除了大秀創新技術，更是要廣布高毛利產品線，展示智慧製造的實力。

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▲左為友達董事長彭双浪,總經理蔡國新。（圖／記者姚惠茹攝）

彭双浪表示，友達今年策略主軸在於技術創新、場域應用、智慧製造三大領域，還有與時間的競賽 是關鍵，透過技術創新拉開與對手的距離，擴大場域的應用，透過智慧製造能力，來管理並實現高附加價值的產品。

彭双浪舉例，像是mini LED導入電競產品應用，可以做到高輕薄，其中65吋UHD 4K大型電競顯示器就已經量產，售價約為新台幣15萬元，價格比85吋電視還要貴，但是市場接受度高，主要就是電競玩家追求大尺寸螢幕，讓視覺的體驗效果更好。

彭双浪表示，友達啟動智慧製造已經超過4年，雖然少量多樣的前置成本高，但是產品的毛利也高，尤其是產業未來的致勝關鍵，雖然沒有對手號稱的大規模產能，但是友達擁有彈性的生產力，可以透過智慧製造滿足多樣的客戶對少量的產能與需求，以現有的產能為基礎，創造更高的價值。

▲友達65吋65吋UHD 4K大型電競顯示器。（圖／記者姚惠茹攝）