瘋電影／捍衛生死線　克隆人是否可以存在？

文／賴賴

瘋言瘋語：

這片比較像是科技醫療的童話故事，儘管人死可以復生，這個議題仍有許多層面需要討論，但電影雖然節奏有點慢，但仍不失娛樂片素質，B級電影中的低成本結構，而劇本內容也單調，但就B級電影而言，算是不錯的創意，有基努李維撐著還是有吸引力。

從行銷端就打著基努李維真實人生的悲慘，來塑造劇情設計的實驗性，所有相同事件發生在家人身上，相信死而復生這件事情完全不可怕，不但溫暖且感謝，也因此複製人在傳統道德打壓下，走入地下沒有任何國家敢再繼續談論複製人目前的進度。

直至2015年聯合國已有70國家共同簽屬禁止製造複製人，但眼下世界人口快速減少中，機器人與複製人的共同使用，也將是下個世紀的重要命題。

片 名：捍衛生死線

英文名稱：Replicas

類 型：科幻、懸疑/驚悚

上映日期：2019-01-11

片 長：01時48分

導演：傑弗瑞納馬諾夫(Jeffrey Nachmanoff)

演員：基努李維(Keanu Reeves) 、 艾莉絲伊芙(Alice Eve)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：海樂



劇情大綱

桀驁不馴的科學家威廉佛斯特(基努李維)，歷經一場死亡車禍，全家身亡剩他一人，他不計代價讓家人起死回生。他首先將人類意識轉移到電腦上，招募科學家艾德來協助他進行複製人體，並且培養再生工程，沒想到這個舉動，卻遭到國安單位關切及通緝，惹來始料未及的麻煩…



為了家人，你願意付出多大的代價！

▲原來實驗將戰爭傷患取出記憶再投入機器人身體，並不成功。

▲經歷一場大災難，車禍時全家都喪生。

▲透過技術，將家人全部再製造成為克隆人。



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