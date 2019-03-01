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全台有827萬人無信用卡！　持簽帳金融卡刷卡仍有現金回饋

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▲▼ 刷卡,結帳,消費,購物。（圖／達志／示意圖）

▲ 多家銀行針對簽帳金融卡也有推出現金回饋優惠。（圖／達志／示意圖）

記者戴瑞瑤／台北報導

行動支付越來越普及，民眾使用信用卡越來越方便，每月國人簽帳金額也持續飆升，卻仍有827萬的20歲以上民眾未持有信用卡，佔總人口數的35%。若沒有信用卡，其實現在民眾用簽帳金融卡刷卡，也可以享有現金回饋。

簽帳金融卡與信用卡最大的差別是，簽帳金融卡無須徵信，刷卡額度就是銀行帳戶存款餘額，刷多少，銀行就立刻從帳戶扣款(圈存)多少，不怕忘了繳交卡費或是存有過度消費的疑慮。民眾到銀行開立存款帳戶後，可向銀行申請Visa、MasterCard、JCB或AMEX簽帳金融卡，功能包含提款、存款、轉帳、消費扣款以及刷卡簽帳。

Money101董事總經理周純如表示，信用卡可以延遲付款，在信用額度內先消費再繳卡費，因此，更應該謹慎使用信用卡，以免過度擴張信用，影響自身與銀行往來的條件；沒有信用卡的民眾，仍可以善用手上持有的簽帳金融卡，像是刷卡現金回饋、國際發卡組織提供的旅行權益等，適合較難申辦信用卡的族群，例如學生、自由工作者或是不想使用信用卡的人。

值得留意的是，簽帳金融卡的「消費扣款」與「刷卡簽帳」是許多民眾容易搞混的功能，而最明顯的影響就是，持卡人是否享有現金回饋以及回饋率多寡。「消費扣款」是將金融卡插入刷卡機，並輸入晶片密碼才能消費扣款；「刷卡簽帳」是可以在全球國際發卡組織特約店家都能進行簽名刷卡消費。

目前簽帳金融卡以「刷卡簽帳」進行消費，多數銀行都有提供現金回饋，國內消費回饋率從0.2%到1.3%不等，海外刷卡回饋率從0.2%~2%不等，甚至有銀行在3月底前祭出5%高回饋吸睛。海外交易的匯率以各國際發卡組織掛牌匯率為準，手續費為1.5%，因此建議選擇回饋率1.5%以上的簽帳金融卡。

請繼續往下閱讀...

王道簽帳金融卡是國內、外刷卡享1%回饋，無上限，當銀行存款加上基金投資達5萬元以上，回饋率加碼為國內1.3%、國外1.8%回饋，上限各為1千元，每日刷卡金額上限預設為5萬元。

華南銀行簽帳金融卡則依據消費級距，從0.2%~2%不等，每月回饋上限1千元，每日刷卡限額為5萬元。中信LINE Pay金融卡則是不分國內、外提供1% LINE Points 回饋，每日刷卡限額為12萬元。

限定學生專用的永豐國際學生證Debit卡(MasterCard)，也提供國內消費0.6%回饋、海外2%回饋，無上限，限具有國際學生證的民眾申辦，每日刷卡限額為12萬元。

國內目前有22家銀行與財金公司合作，在日本指定商家包含BicCamera、唐吉軻德連鎖藥妝店、名產店能以「消費扣款」進行消費，不僅免付1.5%交易手續費，更享2%現金回饋，每卡每月回饋上限3千元。包含台銀、土銀、合作金庫、一銀、華南、彰銀、上海、國泰世華、高雄銀、兆豐、台企銀、台中銀、新光、陽信、三信、花蓮二信、聯邦、遠銀、元大、永豐、玉山、日盛的金融卡持卡人都可以用。

若是持有JCB晶緻卡Debit卡的民眾，也可以憑卡在日本機場免費使用貴賓室，像是華南銀行就有提供VISA或是JCB的簽帳金融卡供存戶選擇。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：信用卡,刷卡,簽帳金融卡,金融卡,現金回饋

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