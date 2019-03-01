陸股ETF爆量大漲　法人教戰投資3要訣



▲股市。（示意圖／CFP）

記者劉姵呈／綜合報導

美中談判現轉機，激勵陸股全面噴發，連動陸股ETF也同樣受惠大漲，激勵陸股ETF交投放量，統計上市ETF成交金額達177.56億元，改寫近一年新高紀錄。法人建議，若想投資陸股，可由陸股ETF下手，但標的這麼多，究竟要有哪些投資要訣？

根據MSCI的提案規劃，A股納入權重將於2019年5月由5%提高至12.5%，8月再提高至20%，2020年5月將再納入中型股；相關諮詢決定將於2019年3月1日或之前公布。2019年滬港通與深港通資金淨流入A股狀況，1月份達89.3億美元，2月份截至2月21日則已達66.8億美元，皆較過去兩年多來單月平均的33.1億美元明顯增加。

陸股ETF與台灣ETF相同，都是標的某個指數，間接投資一籃經過特定機制篩選出證券的基金，包括有富邦上証、元大上證50、FH滬深、國泰富時中國A50、群益深証中小等，還有槓桿型的包括元大滬深300正2、台新MSCI中國正2等等，選擇非常的多樣。但其實只要掌握以下投資要訣，就能輕鬆參與陸股牛市行情：

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要訣1》留意交易成本

投資ETF雖然都必須負擔千分之一的交易稅，但因發行的券商不同，在管理費與保管費上可能會有差別，精打細算的投資人可多加比較看看。

要訣2》陸股漲跌幅無限制

原則上盤中的ETF走勢因追蹤標的為陸股，所以基本上漲跌幅大致會與陸股狀況一致，但不會完全相同，可以大致看那天指數的漲幅和ETF的漲幅做簡單比較，要小心既然是投資陸股，因此就沒有10%的漲跌幅限制，一旦當地發生重大事件，必須要能承受重挫的衝擊。

要訣3》分散產業風險

要特別注意其連結的標的，有的會過度集中在某個產業或類股，因為指數的構成是用市值去加權，因此許多資產規模巨大的國營企業容易被列入，因此要留意除了區域性風險以外，還有投資產業過於集中的風險。建議要兼顧各產業的發展性，不要將所有的雞蛋都放在同一個籃子裡，並且建議優先挑選成交量大的ETF來操作，避免因為報價價差而侵蝕獲利。