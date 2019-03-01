菜鳥AE「零蜜月期」到職2天就提案　每天工時逾12小時苦撐2周閃離

▲菜鳥AE到職第2天就被迫寫提案，工時長、高壓的工作環境讓她大喊吃不消，苦撐2周後選擇辭職。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

今年29歲的魚兒畢業於南部某國立大學教育所，第一份正職工作是在美商藥廠擔任內勤人員，月薪3萬元左右，每天上下班時間正常，歷經3年的時間，她想要嘗試完全不同領域的工作，某天毅然決然遞出辭呈，特地北上工作，沒想到2周的時間就閃離走人。

魚兒為了到公關公司上班，特地從台中北上求職，好不容易找到AE的工作，月薪3萬5000元左右，沒想到「我的第二份正職工作，一進去就沒有蜜月期」，到職第一天要她看報紙寫評論，第二天就被迫寫提案，對她來說，之前從未有任何公關公司的工作經驗，根本吃不消，甚至壓力大到睡不好。

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▲每天工時逾12小時，加上寫提案的壓力，導致她內分泌失調，二度遞辭呈才順利離開。（示意圖／CFP視覺中國）

魚兒早在到職一周就萌生離職的念頭，隨後向老闆提出辭呈，因為不想讓別人覺得自己「太草莓」，決定接受老闆的慰留，繼續試看看，不過工時卻依然超乎想像，表定上班時間是早上9點半至下午6點半，一開始想像只會加班到8、9點，不過實際上每天平均下班時間是10點，甚至常常凌晨12點或1點才能下班。

雖然加班也有加班費，不過必須主管核准同意，魚兒說，「有幾次長官認為加班當天沒有產出，上面也不會簽過」，因此有時候還是沒有拿到應該有待遇，儘管努力嘗試，卻依然吃不消超長工時和高壓環境，最後導致內分泌嚴重失調，下定決心二度提出辭呈，也終於順利離職。

回想起當初離開的時候，魚兒坦言「有一點後悔，因為身體變差了，可是後來想想也是一種人生經驗，也很值得」，目前以部落客、平面模特兒、活動接待的兼職為主，雖然工作彈性，日子也過得開心，但希望有天可以盡快重回職場。