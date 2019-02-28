高雄晶英總統套房一晚要價36萬元　霸氣老董：「房價貴是要讓年輕人看到未來！」

▲邵永添從建商跨足飯店業，八年前加盟晶英體系。曾說開飯店是為了要為高雄再奮鬥三十年，要提攜更多年輕人。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

搶搭韓流熱潮，飯店業搶攻金字塔頂端消費族群。高雄晶英國際行館負責人、御盟集團董事長邵永添表示，自己是飯店業素人「沒有包袱」，才能與晶華集團董事長潘思亮集思廣益，打造全台最大坪數的總統套房，一晚要價達36萬元，要把國際頂級飯店規格帶進高雄。

高雄晶英國際行館2017年開幕，斥資25億元打造國際行館共有29層樓、147個房間，客房平均20.5坪，每晚1萬1999元起，創下高雄飯店房價新高；位於高樓層的房間可眺望高雄港景觀。另有整層207坪的總統套房，是全台坪數最大的總統套房。

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▲高雄晶英國際行館打造全台最大坪數的總統套房，一晚要價達36萬元。（圖／晶英提供）

邵永添為高雄阿蓮農家子弟，年過50歲的他，從建商跨足飯店業，八年前加盟晶英體系。邵永添曾在受訪時發出豪語，開飯店是為了要為高雄再奮鬥三十年，要提攜更多年輕人。

當年用500元白手起家的邵永添，在高雄成功翻身，強調現在正是回饋鄉里的時機。「我很不服氣高雄被人看不起，高雄的年輕人為什麼要北漂、要離鄉背井？就算當二等公民還是要出去？就是因為沒有機會。」

「為什麼晶英行館房價賣這麼貴？因為要有更多的收入，才有辦法提高員工待遇，我要讓年輕人看到未來！」邵永添說，過去高雄飯店業削價競爭，「一個房間賣2000塊，利潤這麼低，能給員工多少薪水？大家都在講CP值，CP值就是年輕人低薪的來源！」

▲高雄晶英國際行館2017年開幕，斥資25億元打造，另有整層207坪的總統套房，是全台坪數最大的總統套房。（圖／晶英提供）

照顧年輕人不是說說而已，更是付諸行動。邵永添說，高雄晶英國際行館堅持以正職聘雇飯店員工，平均起薪達47580元，遠高於高雄飯店業平均值。

邵永添的堅持與苦熬，終於有了好成果。在高雄市長韓國瑜當選後，搭上「韓流」熱潮，高雄晶英國際行館也傳出捷報，在去年跨年夜當天，住房率達到百分百，去年12月的平均房價也成長五成以上，表現不俗。