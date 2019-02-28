美國總統川普見證！越捷航空向波音再買百架飛機　大手筆出價逾3900億元

▲正逢越南河內川金會，在越南共產黨中央委員會總書記阮富仲和美國總統川普的見證下，越捷航空與波音公司共同簽署100架737 MAX飛機訂單的交易合約。（圖／越捷航空提供）

記者林淑慧／台北報導

美國總統川普在越南「拚經濟」！越南國營的越捷航空宣布，與美國飛機製造商波音簽訂100架737 MAX飛機訂單，而其與波音的MAX飛機總訂單數量擴增至200架，訂單金額依據牌價總計高達新台幣3912億元。

正逢美國及北韓領導人於越南河內會面的川金會，在越南共產黨中央委員會總書記阮富仲和美國總統川普的見證下，越捷航空總裁暨執行長阮氏芳邵族女士以及波音商用飛機集團總裁兼首席執行長凱文•邁卡利斯特(Kevin McAllister)共同簽訂交易訂單。

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航空界人士表示，越捷航空選擇在美國總統川普訪問越南期間完成交易，有助強化美越兩國的經濟及軍事關係。

▲越捷航空在川金二會期間再訂購80架MAX 10後，將成為此一機型波音在亞洲最大的航空公司客戶。（圖／波音提供）

越捷航空曾於2016年大手筆採購100架波音737 MAX飛機訂單，此舉創下當時越南航空業單筆飛機交易最高紀錄，同時也成為亞洲區購買波音737 MAX的最大買家。

越捷航空在川金二會期間再訂購80架MAX 10後，將成為此一機型波音在亞洲最大的航空公司客戶。越捷計劃將多出的運能用來迎合越南市場與日俱增的需求，同時執飛前往亞洲各地的熱門目的地。

波音商用飛機集團總裁暨執行長凱文‧邁卡利斯特(Kevin McAllister)表示，越捷與越南欣欣向榮的民航業，帶動越南旅遊業的成長，並連結越南與亞洲各地。該交易案讓波音公司有機會支持本地經濟發展，同時也為美國的工程與製造業提供就業機會。