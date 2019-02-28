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影／黑松董座拚行銷「讓沙士從主角變配角」　搶攻500億飲料商機

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記者林淑慧／台北報導

手搖茶風靡兩岸，連帶衝擊包裝飲料市場。黑松公司董事長張斌堂表示，在大陸調整進口關稅後，對岸市場具有利多，未來將透過兩岸生產及行銷策略的重新擬定，「讓產品不再是主角」，結合露營等實體活動搶攻年輕族群，以創造更多新的業績。

▲黑松董事長張斌堂指出，強調健康的FIN纖氣泡水，添加日本專利膳食纖維，每瓶含有7.65克日本專利素材Fibersol-2，約等於3顆蘋果纖維含量。（圖／記者林淑慧攝）

▲黑松董事長張斌堂指出，強調健康的FIN纖氣泡水，添加日本專利膳食纖維，每瓶含有7.65克日本專利素材Fibersol-2，約等於3顆蘋果纖維含量。（圖／記者林淑慧攝）

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「包裝飲料整體市場走下坡，手搖茶目前大約2萬多家，還有咖啡店的競爭，現在連通路都很緊張，認為衝擊很大。」張斌堂坦言，包裝飲料年產值上看500億元，但近年受到手搖茶、咖啡店等競爭對手，市場已現萎縮跡象。

張斌堂表示，相較於街頭林立的手搖茶，包裝飲料業的利基在於方便性及安全性，但行銷方式也必須與時俱進，「不能只用飲料產品來操作，必須要能帶動一群人，例如搭配露營、野餐日等活動；產品不再是主角，而要接受是配角了。」

▲台北黑松沙士清爽der選物店。（圖／網友pinkdream_go提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑松公司結合選物店行銷沙士。圖為台北黑松沙士清爽der選物店。（圖／網友pinkdream_go提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

另外，海外市場也是黑松極力拓展的目標之一。張斌堂說，大陸基於惠台政策，大幅調降進口關稅後，對包裝飲料業是一大利多，加上對岸開放銷售酒品，黑松與金酒的合約，已在大陸京東商城試銷，前景看好。

由於黑松公司在蘇州設有黑松商貿，以銷售為主，張斌堂表示，未來不會再設限產品當地化生產，將融合蘇州資源和台灣資源，透過兩地生產基地的研發、行銷與業務來進行調配，發揮兩岸生產及行銷資源的加乘效果，今年希望能有明顯的業績表現。

法人表示，黑松今年推出新產品FIN纖氣泡水，也是台灣第一瓶具有膳食纖維氣泡水，而氣泡水在台灣的市場規模一年上看10億元，新品搶攻的是25至34歲年輕族群，可望挹注黑松今年營業額持續成長，但恐受到原物料上漲因素影響，持平看待今年獲利表現。

▲黑松推出全台第一款纖維汽泡水，依據統計，台灣氣泡水市場規模約10億元。（圖／黑松提供）

▲黑松推出全台第一款纖維汽泡水，依據統計，台灣氣泡水市場規模約10億元。（圖／黑松提供）

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關鍵字：黑松,張斌堂,沙士,氣泡水,金酒

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