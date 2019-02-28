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有信心拿執照！樂天國票純網銀　拼3年獲利

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▲▼樂天銀行首次說明未來的經營方向。（圖／記者吳靜君攝）

▲樂天銀行首次來台說明純網銀未來的經營方向。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

樂天銀行代表取締役社長永井啓之表示，如果可以順利取的執照，如果要求在一年內就能夠獲利，確實太快，不過希望可以3年獲利，但是他有信心可以拿到純網銀執照。

樂天銀行今（28）日首次在台灣媒體接受專訪，也首次表達純網銀表達看法，樂天銀行在日本就已經有18年純網銀經驗，近9年內就已經累積300萬用戶。永井啓之表示，如果要在一個消費者都滿意的市場，那麼樂天進入這樣的市場也很難成功，不過他覺得消費者對於這個市場，還是有可以繼續深耕的地方。他以蘋果的iPhone為例，他說在還沒有iPhone出來前，消費者也不會覺得哪裡不滿意，不過等到商品、服務擺在民眾眼前，消費者就很快知道自己要什麼。

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具體的例子是，以匯款而言，台灣的消費者必須要知道對方的帳號，才可以成功匯款，但不是每個人都喜歡被知道帳號號碼，現在樂天銀行可以只知道對方的電子郵件、或者樂天的通訊軟體等，就可以成功的匯款；另外已繳交水電瓦斯費等，還要到便利商店繳款，是一件很麻煩的事情，但是現在如果可以透過應用程式(APP)直接掃CodeBar然後直接繳費，繳費就會變得相當簡單。

樂天國票純網銀已經向金管會提出申請純網銀執照，目前還包含LINE團隊以及中華電信為主的「將來銀行」，但是樂天銀行認為，因為樂天過去在這一塊成功經驗，以及擁有資安系統，未來也會把交易監控系統、詐騙防治系統以高風險監測系統成功經驗移植到台灣，所以他們有信心取得執照。

永井啓之表示如果到金管會面試，他也會特別提及資安以及異業合作。如果順利取得執照的話，要在1年內要賺錢確實太快，所以他們計畫3年可以獲利，但是他們希望可以深耕台灣，所以也希望積極提供台灣就業機會。

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關鍵字：純網銀,樂天,樂天銀行,樂天信用卡,國票金,執照,獲利

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