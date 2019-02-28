　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

影／大膽拆解三星新旗艦Galaxy S10+　設計3亮點+維修變簡單

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

財經中心／台北報導

當評測媒體大膽拆解三星Galaxy S10+ 手機，發現3點設計亮點外，還因全程拆解及回復容易研判應可比過去比較容易維修。

▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）▲▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）

國外評測媒體《pwrdbykyank》拆解三星Galaxy S10+ 手機，發現其中設計3亮點，並在拆解與回復Galaxy S10+後分析說扣除黏著劑那一關，整個過程並非很困難，看樣子未來維修也可能會比過去簡單些。 

請繼續往下閱讀...

1、螢幕黏著便於更換：正面螢幕與背部以黏著的方式，與中框接連，等於說無須拆整支手機便可以更換螢幕與背板。

2、輕易看到廣告中的銅製水冷裝置：拆解過程中很容易看到這一個裝置。

3、前置鏡頭模組、FOD 螢幕下指紋辨識的超聲波指紋讀取器元件：在拆解螢幕與背板後可以看到這二個裝置，而且還可以發現元件是非常細薄的。

在三星發表的Galaxy S10系列新手機中，只有Galaxy S10和Galaxy S10 +所搭載的「超聲波指紋辨識」技術，辨識成功率與安全性都大幅提高，強壓其他指紋識別技術，也為這兩支手機帶來更快、更安全的解鎖方式。

三星強調，超音波螢幕下指紋辨識是記錄下使用者的3D指紋模型，讓手機安全性更加提升，不被偽造的指紋侵入，也是這次三星新機在安全性上所做的更新，有別於其他競爭對手搭載的光學感測指紋辨識功能方式。

ET快訊
快訊／台灣石化林園煉油廠爆炸！火煙直竄遮天　警消搶救1人送醫
最辣熟女新婚才2週！秒po半裸交纏小鮮肉照
婆媳不合！1600萬元遺產全送外人　媳婦怒提告討回敗陣
半夜餵奶起爭執她哭鬧「我很累」　20歲男掐死18歲妻

關鍵字：大膽,拆光,三星,Galaxy S10+,設計,亮點,維修,簡單,新旗艦,pwrdbykyank,評測媒體

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

保戶怨：業務員說的和保單大不同　保險業全年4407件申訴領先銀行證券

失能險今年起從嚴核保　民眾投保意願意外大幅提高

保戶業務員一面倒反對學者卻支持　保險公司解約權2年延長到5年

李紀珠顧立雄合唱「傷心酒店」　壽險業難增準備金吞苦再求出路

遺產E劇場／母親保單借款3百萬癌逝　國稅局硬要揹債子女繳稅

保險公司想知病史再賣保單　回答要保書這幾題就足夠

只是一次門診血壓高就拒賠解約　判壽險公司無理敗訴　

3種陰錯陽差常致保單失效　再漏掉催告函難挽救

迷糊卡友贏回忘繳費壽險保單　全靠契約這一條款

馬虎漏說2年前吃過抗血壓藥　竟遭壽險解約還拒賠醫療金

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

台中夜店鬥毆安管跳車頂猛K　拿滅火器狂噴...3車損9人送醫

張彬彬：妳這是在玩火　酒後吻上林依晨「超酥麻」

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

《POKÉMON 名偵探皮卡丘》全新預告

《東宮》渣男主被咒孤獨終老　甜虐交加「雙結局」網暴動

影／大膽拆解三星新旗艦Galaxy S10+　設計3亮點+維修變簡單

時速破482公里！布加迪將推天價5.5億跑車　全球僅1輛車主竟是他

台股年後衝！基金九成績效更勝大盤　上半年佈局3要點穩賺

銀行狂推美元高利定存　各家銀行優惠比較年息最高3.5%

電銷人員工時長、壓力大身體亮紅燈　轉職薪水少1萬賺回健康很值得

228國定假日上班可領「雙倍薪」　打工族時薪300元起跳

小資族續剁手指　華銀信用卡推網購大優惠　回饋最高5%

第一金獲利動能回升　今年股利以分發現金為主

葉美麗控重大瑕疵　稱已握誠美材過半董事將依法自行召開董事會

商辦大樓的無聊經濟再拓新藍海　醫院、賣場也能淘金

法醫「死了怎麼找我」下秒鬧靈異　謝震武變臉：別鬧了

廚餘桶驚見女嬰屍／關鍵黑衣男曝光！手拎黑色塑膠袋西門町丟包

綠軍慘輸暴龍厄文表情茫然　美名嘴斷言他今夏必離開波士頓

巴黎時裝周／LANVIN新主帥上陣大受好評　張鈞甯白洋裝融進雕像

病危都沒出現！3天後1600萬遺產飛了...媳婦氣炸告人　486先生：哪來的勇氣

川金二會破局　青瓦台時隔3hrs發聲：遺憾但「比過去都有意義」

UBA／漫長復健300多天　韓杰諭過得掙扎

快訊／台灣石化林園煉油廠爆炸！火煙直竄遮天　警消搶救1人送醫

LINE帳號好友群組不怕消失了　換機前先做好3動作

美艦穿台海、轟6共機擾台　嚴德發火速視導北部桃園駐軍

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

財經熱門新聞

布加迪將推5.5億跑車　全球僅..

台彩宣布「大福彩」4月27日起..

LINE FRIENDS新光三..

228上班可領雙倍薪　打工族時..

台積電2月分紅開獎「他領16萬..

電銷人員因這件事轉職薪水少1萬..

小資族剁手指　信用卡網購大優惠

第一金　獲利動能回升

銀行狂推美元高利定存　各家銀行..

郵局不能領200元了！中獎發票..

葉美麗：掌握誠美材過半董事　將..

發票中獎　兌換通路全都露

影／高鐵去年賺107億獲利倍增..

2019薪酬過高CEO黑名單出..

更多熱門

相關新聞

Energizer推摺疊手機　售價比iPhone XS低

我們先前曾報導，著名電池品牌勁量（Energizer）在這次的MWC 2019上推出號稱是有史以來電池容量最大的手機，但該公司在智慧型手機的野心不只如此，據外媒報導，他們也打算跟上摺疊型智慧型手機的風潮。

聯想執行長：摺疊手機是「PPT產品」

蘋果共同創辦人：想要摺疊iPhone

電信三雄Galaxy S10資費出爐　最低0元帶走新機

三星新機連環發！Galaxy A50、A30全新亮相

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

情侶搭郵輪大遲到　船長見到秒開走

第一次出國　他桃機撿到7碗泡麵

紅色福特佔用車庫　屋主暴怒鎖門

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

《還願》杜家「屋內藏恐怖死字」

兒狂傳訊息：好想你！過世母回覆了

星巴克貓爪杯讓5萬人驚呆！官方回應

印度擊落巴國F16　雙方1天3機毀

送小孩校門口驚見「國際級男神」

即／新竹上吊送煞開始！道長請出稻草人

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知爸媽

「真心覺得在台灣帶小孩很難」　她說出媽媽心聲

賽前搞一夜情　女選手淪A片廠商人選

勝利遭審8hrs憔悴離開警局　韓網罵翻

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

更多

最夯影音

更多

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面