影／大膽拆解三星新旗艦Galaxy S10+　設計3亮點+維修變簡單

財經中心／台北報導

當評測媒體大膽拆解三星Galaxy S10+ 手機，發現3點設計亮點外，還因全程拆解及回復容易研判應可比過去比較容易維修。

▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）

國外評測媒體《pwrdbykyank》拆解三星Galaxy S10+ 手機，發現其中設計3亮點，並在拆解與回復Galaxy S10+後分析說扣除黏著劑那一關，整個過程並非很困難，看樣子未來維修也可能會比過去簡單些。

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1、螢幕黏著便於更換：正面螢幕與背部以黏著的方式，與中框接連，等於說無須拆整支手機便可以更換螢幕與背板。

2、輕易看到廣告中的銅製水冷裝置：拆解過程中很容易看到這一個裝置。

3、前置鏡頭模組、FOD 螢幕下指紋辨識的超聲波指紋讀取器元件：在拆解螢幕與背板後可以看到這二個裝置，而且還可以發現元件是非常細薄的。

在三星發表的Galaxy S10系列新手機中，只有Galaxy S10和Galaxy S10 +所搭載的「超聲波指紋辨識」技術，辨識成功率與安全性都大幅提高，強壓其他指紋識別技術，也為這兩支手機帶來更快、更安全的解鎖方式。

三星強調，超音波螢幕下指紋辨識是記錄下使用者的3D指紋模型，讓手機安全性更加提升，不被偽造的指紋侵入，也是這次三星新機在安全性上所做的更新，有別於其他競爭對手搭載的光學感測指紋辨識功能方式。