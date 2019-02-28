時速破482公里！布加迪將推天價5.5億跑車　全球僅1輛車主竟是他

▲Bugatti Chiron。（圖／翻攝Bugatti）

財經中心／台北報導

外媒網站爆料，Bugatti（布加迪）將在日內瓦車展展示一款，專為福斯汽車集團前董事長費Ferdinand Piech打造的特別車型，價值約1,800萬美元（約合新台幣5.54億元），而且全球就此一輛。

據報導，Volkswagen（福斯汽車）集團前董事長Ferdinand Piech（費迪南德·皮耶希）曾擔任福斯掌門人，1998年將布加迪收入福斯集團，而這次為其打造的特別版車型，將以Chiron車款為基礎，搭載皮耶希一手創造的8.0升W16發動機，其每小時時速可能超過482公里。

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此外，綜合媒體報導，Bugatti慶祝品牌110週年成立紀念，以旗下車型「Chiron Sport」為基礎，推出「110 ans Bugatti」特仕車，底色採用消光藍，並搭配紅色、藍色、白色特殊塗裝配置，有許多法國國旗元素，為其向法國致敬的紀念車款，預計限量20輛。有別於一般Chiron Sport， 原本為選配的Sky View全景玻璃車頂，在110 ans Bugatti上則是被列為標準配備。

動力部分，Chiron Sport搭載標準版的8.0升W16四渦輪增壓汽油引擎，動力輸出是1,500 匹／163.2 公斤米，扭力輸出163.2kgm。Chiron Sport換上硬度提升10％的懸吊系統、強化轉向與扭力分配的反應後，已在集團自家Nardo測試跑道上跑出比一般Chiron車型快5秒的成績。