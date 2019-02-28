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不用再等5秒略過廣告　付費訂閱YouTube Premium可望今年到台灣

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▲YouTube。（圖／路透社）

▲YouTube。（圖／路透社）

財經中心／台北報導

付費訂閱YouTube Premium的服務，外傳今年會開放台灣民眾使用，屆時加入之後可以單純體驗在無廣告插播等情況下YouTube 影音娛樂效果。

根據《電腦王阿達》官網披露，可望今年YouTube Premium付費會員服務會引進到台灣，而且可免費先試用3個月，依最新公布的每月費用15.99 美元（以1美元兌換新台幣30.8元計算），約為492.5元。

不過，綜合外電報導，Google旗下影音平台YouTube將作出政策調整，今年起原創的「YouTube Originals」將開放給全球用戶免費看，代表想要觀看這些內容的用戶，訂閱「YouTube Premium」將不再是他們的唯一選擇。

YouTube推出需要付費訂閱的「YouTube Premium」服務已經3年多，去年11月即傳出YouTube將對相關政策進行調整，預計今年開始開放旗下原創內容「YouTube Originals」以安插廣告的方式讓全球用戶免費看，預計到了2020年，YouTube旗下所有影集、脫口秀等原創影音都將改為安插廣告的方式讓用戶免費看。

YouTube表示，未來YouTube Premium的付費訂閱服務仍會存在，只是這些用戶能夠享受無廣告的原創內容影片，同時還能享受串流音樂服務。

據了解，過去YouTube在發展原創內容上砸下數億美元的經費，但其競爭對手如Netflix和亞馬遜等等也投入大把預算，競爭非常激烈，但先前就有外媒報導指出，未來2年YouTube的相關預算將不會增加，代表該公司的原創內容發展可能會更落後競爭對手。

YouTube首席商務官表示，該公司透過許多實驗了解到，「當很多服務透過安插廣告的方式來免費提供時，它的表現通常會非常好。」但這與YouTube最一開始所設想的規畫不同。

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關鍵字：YouTube,Google,5秒,略過廣告,付費訂閱,YouTube Premium,台灣,電腦王阿達,YouTube Originals

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