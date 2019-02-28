被流浪貓咬傷！　她就醫打針後收到150萬元帳單驚呆...

▲野生動物學家帕克餵食流浪貓卻被咬傷。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

美國44歲野生動物學家帕克（Jeannette Parker），日前在佛羅里達州大沼澤地國家公園（Everglades National Park）外的鄉村小路上，遇見一隻營養不良又病懨懨的流浪貓，便從車上拿出鮪魚餵食，不料卻被小貓咬傷手指。帕克隨後就醫打針，之後卻收到高達4萬8512美元（約新台幣150萬元）的帳單。

據ABC報導，帕克表示，小貓的牙齒咬破她的皮膚，自己也有簡單清理，後來查了一下資料，發現當局對附近區域發布了狂犬病警告，於是有一點擔心。帕克回到家後打電話到衛生單位，不巧對方已經關門，無奈之下只好到住家附近的醫院掛急診，花費2個小時注射了2種藥劑並進行1種抗生素治療，期間並未與醫生交談。

帕克收到帳單後大吃一驚，沒想到僅僅一種預防性藥物就要價4萬6422美元（約新台幣143萬元），全額需支付4萬8512美元。帕克所進行的醫療服務除了檢查傷口，所注射的藥劑是12毫升的狂犬病免疫球蛋白，能夠啟動免疫系統，保護身體免受病毒侵害，是其中最貴的一種藥物。

▲流浪貓咬一口要價150萬！（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

帕克好奇查了一下狂犬病免疫球蛋白的價格，狂犬病免疫球蛋白平均批發價每毫升361.26美元（約新台幣1.1萬元），如注射12毫升的劑量成本價約4335美元（約新台幣13.3萬元）。醫院發言人阿爾瓦雷斯解釋，這種免疫球蛋白在醫院的售價為2毫升7737美元（約新台幣24萬元），但院方之後仍為帕克降價至2毫升1650美元（約新台幣5萬元），帳單價格瞬間降至約9900美元（約新台幣30萬元）。

據了解，醫院之所以願意降價，是因為當時正逢美國總統川普所推行的「平價醫療法」上路，法規要求醫院在網上公布所有隱藏費用的明細，使醫療價格透明化。