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銀行狂推美元高利定存　各家銀行優惠比較年息最高3.5%

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▲▼ 10家銀行近期推出的美元定存優利專案。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲ 10家銀行近期推出的美元定存優利專案。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／綜合報導

受到中美貿易戰影響，去年下半年全球市場波動大，加上農曆年過後上班族領年終獎金，正式理財需求旺季，各家銀行趁勢推出美元高利定存搶市，《ETtoday新聞雲》特別統整多家銀行近期推出的美元定存專案，最高年息可達3.5%。

根據《ETtoday新聞雲》記者特別統整銀行近期推出的美元高利定存專案，各家銀行美元定存利率約在2.7%~3.5%左右，年期最短是3個月、最長1年。

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而民眾在比較各銀行美元高利定存時，除了利率高低之外，還要特別注意3重點，包括最低承作金額、資金來源跟期限。

但各家銀行都設有最低承作金額限制，像台新、中信、元大等銀行最低只要1000美元，也有銀行要求須5萬美元以上；另民眾也要留意專案到期日，大部分銀行推出的美元高利定存都是限時，活動到期就無法再申請。

除了大部分銀行的美元高利定存是採限時，部分銀行也會採「限量」，有些銀行有總額控管，一旦所有客戶申請的總額屆滿，就不再接受民眾申請，會提早結束專案，申請前最好先向銀行詢問清楚。

另外，也要注意承作資金要求，大部分銀行都會接受新資金，但針對新台幣定存轉存，或是原本優利定存到期的客戶，部分銀行也有推出高利定存專案。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩也提醒民眾，承作外幣存款專案時，除考量利率條件外，應特別留意「匯率」波動風險；同時，也要考量自身未來的現金流量規劃，善用專案本金減降功能，以避免在存款期間因資金需求中途解約而面臨利息打折的風險。

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關鍵字：美元高利定存,美元定存

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