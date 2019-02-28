台股年後衝！基金九成績效更勝大盤　上半年佈局3要點穩賺



▲目前大盤指數已來到10,390點以上高檔，長假後操作難度將更高，投信法人建議投資人可以台股基金介入。（圖／鏡週刊）

記者劉姵呈／綜合報導

今年以來受惠貿易戰協商、美國聯準會降息步調趨緩，以及整體產業第一季利空紛紛被市場吸收後，年初迄今台股漲幅達6%以上，台股金豬年一路報喜，推升台股基金今年以來表現，在143檔基金中就有129檔績效打敗大盤，除了都是正報酬外，平均績效高達9.04%，績效10%以上的一共有41檔。投信法人皆表示，目前大盤指數已來到10,390點高檔，長假後接下來的操作難度將更高，建議投資人可以台股基金介入，波動度也相對股票來的低，而統整上半年佈局一共有3個要點。

首先，台股基金類型繁多，該選哪種類型？根據投信投顧公會統計，今年以來全球股票基金多頭氣盛，連帶推升境內基金規模，元月境內基金規模達2.77兆元、月增7.8%，其中又以「指數型股票基金」月增幅最大達15.53%，另外，「股票型基金」與「固定收益」月增6.7%、8.6%。

再者，雖台股站上萬點，但因為盤面類股快速輪動，目前的萬點行情是否為今年高點仍難斷定，投信法人建議，「定期定額投資台股基金」將是搶搭萬點列車的最佳選擇，不用費心選擇進場時點，長期下來還能發揮平均成本的效果。即便在最高點開始定期定額，只要運用微笑曲線投資法，持續不間斷地投資一個完整的多空循環都是有獲利機會的；而如果能再搭配跌深加碼方式，分批布局台股基金，更能掌握今年的肥豬行情。

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第三，基金持股連結標的方面，投信法人大多看好中長期發展成長趨勢的5G、物聯網、AI人工智慧、雲端與網路、電動車等相關持股標的可望受惠；特別像是5G、AI將帶動科技產業持續成長，5G建置、車用電子、物聯網、iPhone規格提升、記憶體產業都仍是上半年投資主軸。