電銷人員工時長、壓力大身體亮紅燈　轉職薪水少1萬賺回健康很值得

▲鄭先生從事電銷工作2年，壓力大到睡不好，被醫生診斷是自律神經失調，下定決心轉職。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

「話都沒說完，就被客戶掛電話！」想必這是不少電銷人員心中說不出的苦，一名從事電銷工作2年的鄭先生，每天超時加班，壓力大到睡不好，長期下來身體亮紅燈，被醫生診斷是自律神經失調，下定決心轉職，儘管薪水硬生生少了1萬多元，但他認為，「換回健康和正常的上下班時間是非常值得的」。

幾乎每個人都曾接過電銷業務的電話，無論對方說什麼，總是下意識回絕，趕緊掛上電話，這是一份挫折感相當高的工作，相信曾經從事電銷工作的鄭先生最有感，他回想起那2年超高壓的工作環境，一如民眾所知，接到電話下一個反應就是掛掉，但公司每天都有通時、通次的要求，換句話說，一天都要達到固定的通話量。

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▲儘管轉職薪水少1萬，鄭先生認為，能夠換回健康和正常的上下班時間也很值得。（示意圖／記者張一中攝）

因此若經常被掛電話，就必須留下來加班，他說，每天留下來加班2至3小時已是常態，加上「明天又是新的一天」，又要追求新的數字，長期下來導致壓力太大、睡眠品質不佳，身體開始亮紅燈，最後就診後才發現罹患自律神經失調，必須吃藥休養1至2年，避免繼續在如此高壓的環境上班。

不過在健康與產業前景多重考量下，鄭先生決定勇敢轉職，開始投履歷，終於在3個月前找到一份模特兒經紀人的內勤行政工作，不但可以正常上下班，也不用每天背數字追著跑，工作相對穩定，日子也開心多了。

轉職成功的鄭先生薪資卻足足少了1萬多元，不過由於經驗和經歷的關係，無法找到待遇相同的工作，但他認為「這次選擇正確，不想要在同樣高壓環境，不想為了多一點薪水，最後賠上了健康」，雖然薪水少了些，但換回健康和正常的上下班時間是非常值得的。