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228國定假日上班可領「雙倍薪」　打工族時薪300元起跳

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服務業,服務員,服務生,兼職,派遣,一例一休（圖／記者張一中攝）

▲228紀念日是國定假日，雇主應依法加倍給薪，目前基本時薪是150元，因此打工族今天出勤，每小時可領300元。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

上班族期待的4天連續假期已經到來，不少人都有出國趴趴走的計畫，但也有不少勞工需要堅守工作崗位，不過薪資究竟該如何計算才合理？勞動部表示，228紀念日是屬於國定假日，若在今天（28日）出勤工作，雇主必須依法加倍給工資；3月1日、3月2日則是休息日，勞工出勤的話，雇主則須按照休息日的計算方式給予加班費。

依照《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假的紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，雇主應照給工資。勞動部表示，228和平紀念日為國定假日，雇主若徵得勞工同意在今天出勤，不論上班幾小時，必須給加倍工資，舉例來說，這名勞工日薪是1500元，加倍工資就需再另加給1500元。

請繼續往下閱讀...

不過，228當天恰好遇到勞工的休息日，若當天上班的話，薪資必須以休息日標準給加班費，同時老闆也須另外補休假，換句話說，勞工在國定假日上班，要加倍發給一天的加班費，若當天是勞工的例假或休息日，必須另外給予一日補休。

▲▼新台幣、錢、鈔票。（圖／ET示意圖）

▲無論是出勤或薪資給付，雇主若未依法辦理，可處以2萬至100萬元不等的罰鍰。（圖／ET示意圖）

勞動部指出，企業若比照公務員行事曆，特意將2月23日的休息日與3月1日的工作日對調，形成228連續4天的假期，3月1日與3月2日則屬於休息日，若雇主要求勞工在這2天出勤，必須按照休息日加班費計算方式給薪，工作時間如果在1至2小時者，工資按照平日每小時工資額另再加給1又3分之1，工作時間3小時至8小時者，另再加給1又3分之2以上。

勞動部提醒，228連續4天假期的出勤、工資給付，事業單位應依法辦理，若違反相關規定，可開罰2萬至100萬元不等，勞工可檢具相關事證，可向當地勞工行政主管機關或撥打1955專線申訴，以維護權益。

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關鍵字：勞動部,228,國定假日,勞工,上班族,工作,薪資,休息日,例假,打工

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