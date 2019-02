瘋電影／神探蒲松齡　捉妖師徒攜陰陽判滅妖

文/賴賴

帶著小一外甥女觀影,她可是相當捧場,這片與過去成龍的賀歲片有些不同,稍有內涵而少了過多繁雜的動作戲,而大框架的神探設計有一定程度的驚喜和吸引力,加入聶小倩寧采臣的改編部分,內容可以理解所言何物,但是演員外型距離過去原創太遙遠,兩人腳色設計對於小學生所能理解程度,複雜度過高,就變成了高不成低不就,整體感是好看的。

單就成龍與林柏宏的搭檔,有一定程度的喜感,而成龍在引導林柏宏的視覺情感上,不論是老前輩提攜後輩,或是賀歲喜劇老演員帶領年輕演員,師父帶徒弟倍感溫暖,這片若是有續集,肯定有一定程度的票房,期待續集再見。

非常喜歡編劇處理鏡妖橋段,這個對應了鏡子的恐怖傳說,有一定速度的理解力,所以單就鏡像中的抓妖設計,總有高妙設計的巧思感,視覺有驚喜。而對白搞笑,讓小一的小孩都捧腹大笑,劇本力很不錯。

這片是近幾年成龍賀歲片中,個人最喜歡的一部。做人雖然辛苦但至少有善惡好壞的分辨能了,一旦成妖成魔,就沒有回頭的一天。





片 名:神探蒲松齡

英文名稱:The Knight of Shadows: Between Yin and Yang

類 型:奇幻、劇情

上映日期:2019-02-05

片 長:01時50分

導 演:嚴嘉

演 員:成龍(Jackie Chan) 、 阮經天 、 鍾楚曦 、 林柏宏 、 林鵬

國 家:中國

語 言:國語

發行公司:龍祥

傳說很久以前,人間突然闖進了許多妖怪,萬妖之王派出捉妖大師蒲松齡(成龍 飾)化身神探,誓要將妖怪捉回!途中蒲松齡利用神器「陰陽判」收伏妖怪,並得到妖怪朋友們的幫助,在捉妖過程中結識了捕快嚴飛(林柏宏 飾),並著手調查村內少女接連離奇失蹤事件,發現是女妖聶小倩(鍾楚曦 飾)及鏡妖(林鵬 飾)所為。蒲松齡趕到少女失蹤現場,捉妖獵人燕赤霞(阮經天 飾)正與二妖打鬥。蒲松齡收伏了鏡妖,並把燕赤霞救回聊齋。

原來聶小倩本是人類少女,與善良的青麟蛇妖寧采臣相戀,寧采臣以妖丹換取小倩的影子,卻遭一場災劫,令妖丹見血受污,聶小倩成了噬魂奪魄的妖怪……一個天職收妖,遇上一對奇情佳偶,蒲松齡會否將他們收伏?《神探蒲松齡》有精彩的動作設計、逗趣的喜劇元素、扣人心弦的視覺特效、穿越永恆的愛情,帶領觀眾經歷一場奇幻壯闊的捉妖之旅!

▲縣官的女兒被女妖擄走。

▲阮經天到底是蛇妖?燕赤俠還是甯采臣?

▲林柏宏魅力十足,和成龍的師徒搭檔有喜感。



