　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／神探蒲松齡　捉妖師徒攜陰陽判滅妖

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼神探蒲松齡。（圖／ｉｍｄｂ）

 

瘋言瘋語：

帶著小一外甥女觀影，她可是相當捧場，這片與過去成龍的賀歲片有些不同，稍有內涵而少了過多繁雜的動作戲，而大框架的神探設計有一定程度的驚喜和吸引力，加入聶小倩寧采臣的改編部分，內容可以理解所言何物，但是演員外型距離過去原創太遙遠，兩人腳色設計對於小學生所能理解程度，複雜度過高，就變成了高不成低不就，整體感是好看的。

單就成龍與林柏宏的搭檔，有一定程度的喜感，而成龍在引導林柏宏的視覺情感上，不論是老前輩提攜後輩，或是賀歲喜劇老演員帶領年輕演員，師父帶徒弟倍感溫暖，這片若是有續集，肯定有一定程度的票房，期待續集再見。

非常喜歡編劇處理鏡妖橋段，這個對應了鏡子的恐怖傳說，有一定速度的理解力，所以單就鏡像中的抓妖設計，總有高妙設計的巧思感，視覺有驚喜。而對白搞笑，讓小一的小孩都捧腹大笑，劇本力很不錯。

這片是近幾年成龍賀歲片中，個人最喜歡的一部。做人雖然辛苦但至少有善惡好壞的分辨能了，一旦成妖成魔，就沒有回頭的一天。
 


片　　名：神探蒲松齡
英文名稱：The Knight of Shadows: Between Yin and Yang
類　　型：奇幻、劇情
上映日期：2019-02-05
片　　長：01時50分
導　　演：嚴嘉
演　　員：成龍(Jackie Chan) 、 阮經天 、 鍾楚曦 、 林柏宏 、 林鵬
國　　家：中國
語　　言：國語
發行公司：龍祥

劇情大綱

傳說很久以前，人間突然闖進了許多妖怪，萬妖之王派出捉妖大師蒲松齡（成龍 飾）化身神探，誓要將妖怪捉回！途中蒲松齡利用神器「陰陽判」收伏妖怪，並得到妖怪朋友們的幫助，在捉妖過程中結識了捕快嚴飛（林柏宏 飾），並著手調查村內少女接連離奇失蹤事件，發現是女妖聶小倩（鍾楚曦 飾）及鏡妖（林鵬 飾）所為。蒲松齡趕到少女失蹤現場，捉妖獵人燕赤霞（阮經天 飾）正與二妖打鬥。蒲松齡收伏了鏡妖，並把燕赤霞救回聊齋。

原來聶小倩本是人類少女，與善良的青麟蛇妖寧采臣相戀，寧采臣以妖丹換取小倩的影子，卻遭一場災劫，令妖丹見血受污，聶小倩成了噬魂奪魄的妖怪……一個天職收妖，遇上一對奇情佳偶，蒲松齡會否將他們收伏？《神探蒲松齡》有精彩的動作設計、逗趣的喜劇元素、扣人心弦的視覺特效、穿越永恆的愛情，帶領觀眾經歷一場奇幻壯闊的捉妖之旅！

▲▼神探蒲松齡。（圖／ｉｍｄｂ）

▲縣官的女兒被女妖擄走。

▲▼神探蒲松齡。（圖／ｉｍｄｂ）

▲阮經天到底是蛇妖？燕赤俠還是甯采臣？

▲▼神探蒲松齡。（圖／ｉｍｄｂ）

▲林柏宏魅力十足，和成龍的師徒搭檔有喜感。


★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
柯文哲再戰一日雙城！學姐透早直播　3千網友樂看阿北小肚肚
搭郵輪大遲到！情侶「公車式招手」嗆要上船…船長直接開走

關鍵字：瘋電影,神探蒲松齡,賴賴,成龍(Jackie Chan) ,林柏宏

點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／神探蒲松齡　捉妖師徒攜陰陽判滅妖

《反光鏡裡的姊妹》真實故事

瘋電影／證人　正直無價

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

台中夜店鬥毆安管跳車頂猛K　拿滅火器狂噴...3車損9人送醫

《POKÉMON 名偵探皮卡丘》全新預告

雙重起司雞蛋糕、古早味芋餅 精選寧夏夜市5家高CP值小吃！

張彬彬：妳這是在玩火　酒後吻上林依晨「超酥麻」

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

瘋電影／神探蒲松齡　捉妖師徒攜陰陽判滅妖

《反光鏡裡的姊妹》真實故事

瘋電影／證人　正直無價

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」　住院搶救5天

HELLO搞怪8咘開展　讓小朋友尖叫的「魔力飛行」

中正紀念堂不必拆除　蘇貞昌：是台灣人共同資產

「違建」10年增加18萬戶　內政部「衛星」監測將無所遁形

228連假首日6路段會塞爆　國3安坑到新店一早「紫爆」

「8/18、19親密行為沒避孕」人妻示愛網友：你抓得住我心　夫怒了

不斷更新／「川金二會」今早1：1會談　下午3點5分發表《河內宣言》！

蒸蛋只吃3口…瑪莎0歲兒「大哭抓耳」急送醫！　老婆：真的嚇到了

猶太人被屠殺600萬人是宣傳？柯文哲：以色列因悲痛所以團結

6天就有14萬人朝聖！　士林官邸7萬株鬱金香爆發「迷幻花海」

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

名家熱門新聞

《反光鏡裡的姊妹》真實故事

小生：3招判斷男人對妳超有意思

阿榮／MegaDownload..

捉妖師徒滅小倩

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

7道超下飯的絞肉料理

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

正直是無價之寶

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更..

夢到貓咪代表什麼意思呢？

愛愛十招武功大絕　讓高潮不間斷

落健生髮水的效果及風險

2013版台灣最正十大主播排名

妳今天胎動了嗎？

更多熱門

相關新聞

《花不棄》邢恩爆料林依晨私下一面

《小女花不棄》中超圈粉的花不棄（林依晨 飾）哥哥莫若菲，找來「中國最帥女生」邢恩演出，帥氣指數破表，成為熱搜話題。她接受《ETtoday星光雲》專訪，不好意思透露：「很感謝大家給我稱號，但我覺得帥不是表面，是在人品內在、演技作品等給大家肯定，我覺得依晨最帥。」

正直是無價之寶

想死的人救不活

東方炻真人長這樣！脫古裝網驚呆

洪荒之力炸開爆打殺父仇人

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

即／新竹上吊送煞開始！道長請出稻草人

印度擊落巴國F16　雙方1天3機毀

送小孩校門口驚見「國際級男神」

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

八爪椅傳「孩子笑聲」！2歲兒曝投胎真相

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

3秒輾倒！夫妻下車抱女童遭酒駕撞

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知爸媽

汐止女失足17樓墜下　臟器外露慘死

男神搭長途巴士坐女孩旁邊：肩膀借一下

情侶搭郵輪大遲到　船長見到秒開走

彰化今晚也送肉粽　11點出喪家

星巴克貓爪杯讓5萬人驚呆！官方回應

更多

最夯影音

更多

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面