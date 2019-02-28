瘋電影／神探蒲松齡　捉妖師徒攜陰陽判滅妖

文／賴賴

瘋言瘋語：

帶著小一外甥女觀影，她可是相當捧場，這片與過去成龍的賀歲片有些不同，稍有內涵而少了過多繁雜的動作戲，而大框架的神探設計有一定程度的驚喜和吸引力，加入聶小倩寧采臣的改編部分，內容可以理解所言何物，但是演員外型距離過去原創太遙遠，兩人腳色設計對於小學生所能理解程度，複雜度過高，就變成了高不成低不就，整體感是好看的。

單就成龍與林柏宏的搭檔，有一定程度的喜感，而成龍在引導林柏宏的視覺情感上，不論是老前輩提攜後輩，或是賀歲喜劇老演員帶領年輕演員，師父帶徒弟倍感溫暖，這片若是有續集，肯定有一定程度的票房，期待續集再見。

非常喜歡編劇處理鏡妖橋段，這個對應了鏡子的恐怖傳說，有一定速度的理解力，所以單就鏡像中的抓妖設計，總有高妙設計的巧思感，視覺有驚喜。而對白搞笑，讓小一的小孩都捧腹大笑，劇本力很不錯。

這片是近幾年成龍賀歲片中，個人最喜歡的一部。做人雖然辛苦但至少有善惡好壞的分辨能了，一旦成妖成魔，就沒有回頭的一天。





片 名：神探蒲松齡

英文名稱：The Knight of Shadows: Between Yin and Yang

類 型：奇幻、劇情

上映日期：2019-02-05

片 長：01時50分

導 演：嚴嘉

演 員：成龍(Jackie Chan) 、 阮經天 、 鍾楚曦 、 林柏宏 、 林鵬

國 家：中國

語 言：國語

發行公司：龍祥

劇情大綱



傳說很久以前，人間突然闖進了許多妖怪，萬妖之王派出捉妖大師蒲松齡（成龍 飾）化身神探，誓要將妖怪捉回！途中蒲松齡利用神器「陰陽判」收伏妖怪，並得到妖怪朋友們的幫助，在捉妖過程中結識了捕快嚴飛（林柏宏 飾），並著手調查村內少女接連離奇失蹤事件，發現是女妖聶小倩（鍾楚曦 飾）及鏡妖（林鵬 飾）所為。蒲松齡趕到少女失蹤現場，捉妖獵人燕赤霞（阮經天 飾）正與二妖打鬥。蒲松齡收伏了鏡妖，並把燕赤霞救回聊齋。

原來聶小倩本是人類少女，與善良的青麟蛇妖寧采臣相戀，寧采臣以妖丹換取小倩的影子，卻遭一場災劫，令妖丹見血受污，聶小倩成了噬魂奪魄的妖怪……一個天職收妖，遇上一對奇情佳偶，蒲松齡會否將他們收伏？《神探蒲松齡》有精彩的動作設計、逗趣的喜劇元素、扣人心弦的視覺特效、穿越永恆的愛情，帶領觀眾經歷一場奇幻壯闊的捉妖之旅！

▲縣官的女兒被女妖擄走。

▲阮經天到底是蛇妖？燕赤俠還是甯采臣？

▲林柏宏魅力十足，和成龍的師徒搭檔有喜感。



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