小資族續剁手指　華銀信用卡推網購大優惠　回饋最高5%

▲華銀ｉ網購生活卡彩繪繽紛款。（圖／翻攝華銀官網）

記者吳靜君／台北報導

228連假將至，剁手族還在搜尋網購神卡嗎？里程族還在努力累積單一里程，又擔心達不到兌換門檻嗎？華銀網購神卡現金回饋加碼，新申辦的卡友現金回饋高達5%，讓網購族群可以繼續開心網路「血拚」。

華南銀行最新推出，「ｉ網購生活卡」，主打網購2.5％現金回饋，不限通路，沒有級距門檻限制，且為歡慶新卡上市，即日起新卡友申辦「ｉ網購生活卡」不論彩繪繽紛款或正義聯盟款，首年可享網購5%現金回饋（含原2.5％回饋；每期帳單回饋上限300元），換算每月網購只要刷滿6,000元就可以獲得300元回饋，相當適合精打細算的小資族。

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▲華銀ｉ網購生活卡正義聯盟款。（圖／翻攝華銀官網）

此外，華銀的「美饌遨遊世界卡」，不限新舊卡友申辦，只要核卡後繳交正卡全額年費3,000元，首刷滿額除贈送1萬點紅利點數外，更可享有一般消費國內紅利4倍、國外紅利5倍無上限回饋及EZTABLE餐飲九折等優惠，以國外刷卡消費為例，所獲得之紅利點數兌換亞洲萬里通，平均每一里只要消費15元，累積消費滿30萬元，即可獲得亞洲萬里通2萬里，最優可兌換台北大阪來回機票1張，相較里程聯名卡之回饋毫不遜色，而且華南銀行更提供五大航空里程選擇，消費者可依自身需求或喜好，自由兌換適合的里程。

華南銀行為響應金管會「電子化支付比率5年倍增計畫」，即日起到3月31日止，只要申辦華南JCB信用卡綁定Apple Pay行動支付服務，消費滿額即可獲得好禮雙重回饋（綁定消費享紅利5倍回饋及滿額送「卡娜赫拉的小動物」限量陶瓷杯，吸引喜歡卡娜赫拉的卡友。