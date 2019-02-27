第一金獲利動能回升　今年股利以分發現金為主

▲第一金今日舉行法說，認為今年的呆帳提存可以減少，淨提存可望回到慶富案前水準，有助第一金獲利。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

第一金今（27）日召開法說會，外界預估第一金今年可以1.2元，現金股利可望達到1元以上，第一金並沒有正面回答，僅表示今年會比去年還好，且會以現金股利為主。

第一金表示，今年淨提存可以回到往年40億元，為今年的獲利增添動能。一銀今日舉行去（2018）年營運說明會，去年說會，會中公布2018年該公司稅後淨利為新台幣173.32億元，較2017年成長12.3%。

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根據資料顯示，去年一銀的呆帳費用大約是84億元，扣除呆帳收回30億元，淨提存大約是54億元左右；但一銀希望，今年的淨提存可以降至40億元的水準，恢復慶富案前的水準，對於一銀的獲利動能起碼有15億元的挹注。去年一銀的新南向也踩到地雷，也就是凱發集團的問題，總曝險額大約是新台幣4.5億元，已經提存約2.5億元，一銀表示，凱發集團重整程序漫長，所以考慮將凱發集團的放款提足，再轉銷呆帳。

整體來說，一銀已經逐漸擺脫慶富案的陰霾，獲利動能已經漸漸回升，展望今年，第一金經營團隊預估全年的放款成長可達4％~4.5％，海外放款及房貸仍為主要動能來源。手續費收入全年預估成長6~7％，其中財富管理約成長5~6％。資產品質方面，2019年全年之淨信用成本預估可降至23bps上下之水準

一為調整中小企業的放款，一銀表示，因為今年的景氣波動比較大，中小企業的財力確實會比較吃緊，對於中小企業放款會放緩，將風險較高的中小企業放款調整為經營情況較好的企業。房貸的部分因為是有擔保品的放款，風險性比較小，但是整體放款以經占存款加金融債比重27%左右（含國外的部位），離法定上限相當近，因此除了關注自住、客戶信用以及區域之外，一銀也會著重房貸所衍伸出來的出來的業務，包含房貸壽險、信用卡等。

法人也關心，今年第一金股利的問題，根據法人估計，今年第一金的股利在1元～1.2元之間，而現金股利起碼有1元以上，不過今日第一金表示，今年仍會以現金股利搭配股票股利，以現金股利為主。