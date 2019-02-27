LINE FRIENDS實體店關門　新光三越店明最後一天

▲LINE FRIENDS新光三越實體店2/28最後一天營業。（圖／翻攝LINE FRIENDS臉書）

記者姚惠茹／台北報導

LINE FRIENDS在台灣擁有超高人氣，連帶熊大、兔兔、莎莉全都推出實體周邊，並接連在全台開設三家實體專賣店，想不到近日LINE FRIENDS臉書粉絲團突然公告新光三越中港店和新光三越A11店關閉資訊，也讓不少網友留言直呼太突然了。

根據LINE FRIENDS服務異動公告，LINE FRIENDS為更優化服務，將進行經營方式的調整，其中新光三越中港店已經在2019年2月20日最後贏ㄧ，新光三越A11店更公告明天（28日）為最後營業，甚至有傳聞台北車站店可能也會關閉，不過對此LINE台灣則還沒有給予回應。

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▲ LINE FRIENDS STORE 新光三越台中中港店。（圖／記者鄭惟仁攝）

全台三家實體專賣店關閉兩家，不免讓人好奇原因，其實全台首間LINE FRIENDS專賣店是2014年10月開幕的微風松高店，但是LINE FRIENDS為發展更多元型態的店面，營運僅僅兩年，就宣布在2016年9月30日結束營業。

而這次關閉的新光三越中港店則是在2017年9月15日開幕，營運不到兩年，而即將在明天最後一天營業的新光三越A11店則是2016年12月23日開幕，當年主打為全台首間LINE FRIENDS Cafe，店內有3.5公尺高的CHOCO坐鎮，並成為熱門拍照景點，如今同樣面臨營運2年多就熄燈的境況。

▲ LINE FRIENDS STORE。（圖／記者鄭惟仁攝）