影／高鐵去年賺107億獲利倍增　每股EPS 1.9元創新高　法人估現金股息1.5元

記者林淑慧／台北報導

台灣高鐵去年獲利傳捷報！受惠運量穩定成長、所得稅利益回沖，高鐵2018年營收454.15億元，稅後淨利107.0億元，年增100.3%，每股稅後純益達1.9元，創史上新高；法人預估，按高鐵過去股息配發率為八成，估計現金股息上看1.5元。

依據財報，台灣高鐵2018年全年稅後純益達106.96億元，為首度突破百億大關。台灣高鐵今天收盤價為33元，若以1.5元現金股息計算，現金殖利率約4.5%。

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▲台灣高鐵2018年全年稅後純益達106.96億元，不僅為首度突破百億大關，獲利表現更創史上新高。圖為台灣高鐵董事長江耀宗。（圖／高鐵提供）

針對財報表現亮眼，台灣高鐵表示，主因在於全體員工勵行開源節流，經由各項有效行銷策略及收益管理以提升營收，並經由強化自主維修能力、提升零組件本土採購比率，並提前清償長期借款降低財務費用等方式有效管控成本，稅前獲利較106年成長12.8%至73.1億元。

另外，台灣高鐵取得營所稅五年免稅核准，並自2017年起適用，因此迴轉106年所得稅費用，及2018年所得稅率變動(由17%調至20%)產生之遞延所得稅利益等，2018年認列所得稅利益33.8億元，同步挹注公司獲利表現。

高鐵主管表示，高鐵去年共發出5萬2437班次列車，全年旅運量高達6396萬人次，運量持續創新高；其中，去年旅遊乘客人次達268萬人次，超越公司原先設定的250萬人次目標，表現不俗。