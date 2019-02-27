台商回流缺工有對策！　勞動部預告放寬台商聘用外勞配額

▲在美中貿易戰衝擊下，增加台商返台投資的意願，外界期盼能夠帶動台灣經濟。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

在美中貿易戰衝擊下，不少台商陸續返台投資，為配合政府去年所推出的「歡迎台商回台投資行動方案」，勞動部今（27）日預告放寬台商回台聘僱外勞配額比例，同時也修改試辦酪農業及農業外展等開放引進外勞，預告期為15天，蒐集各界意見後，預估3月下旬前正式實施。

勞動部預告修正「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準」部分條文草案，為配合行政院去年12月7日核定「歡迎台商回台投資行動方案」（簡稱回台投資案），協助受美中貿易戰衝擊、曾赴大陸投資達2年以上，投資的產線具備智慧技術元素或智慧化功能等，且具有特定資格的業者回台投資或擴廠所產生的缺工問題。

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▲針對台商回台投資方案，勞動部表示，最快3月下旬正式實施。（圖／記者紀佳妘攝）

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠表示，凡是符合台商回台投資方案者，經中央目的事業主管機關經濟部認可，額外申請10%外勞配額，但上限仍不得超過40%，同時也需額外繳交7000元的繳納就業安定費，加上原先2000元的就業安定費，換句話說，必須繳交9000元的就業安定費。

薛鑑忠指出，這次申請該方案的台商，預計採取外勞預核制，也就是雇主必須在國內先辦理徵才，發現招募不足時，才可以申請引進外勞，同時會查核雇主2項事由，包括本外勞比例規定，以及新聘本國勞工的勞保投保薪資及勞退提繳工資，一定要達到3萬300元以上。

至於外界關心的時程，薛鑑忠說，預告期為15天，蒐集各界意見後，預估3月下旬前正式實施。此外，開放酪農業及農業外展試辦計畫，預計最快7月可上路，該項計畫將引進400名外勞。