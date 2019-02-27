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亞洲最大專業能源展開幕　貿協籌組台灣館搶攻日本商機

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▲▼貿協帶領台灣能源業者組團參加日本智慧能源週。（圖／貿協提供）

▲貿協帶領台灣能源業者組團參加日本智慧能源週。（圖／貿協提供）

記者馮建棨／綜合報導

亞洲最專業能源大展-日本智慧能源週(World Smart Energy Week 2019)今天（27日）在日本東京有明展覽館開展，由經濟部國際貿易局和外貿協會組團參展，我國威日光電、捷拓、景欣、政頂、致茂電子及台灣燃料電池夥伴聯盟等計16家能源相關業者赴日參加。

貿協表示，日本政府針對綠色能源政策再進化，除原有的2030年提高再生能源比例22%~24%、能源自給率達四分之一能源目標，近來日本政府更提出了2050年無CO2碳排放之電力消費，力求減少80%的CO2為目標，已達成實現低碳排放、提升能源自產自足率以及實現永續能源社會的三大目標。為此，本屆展覽也新增了資源再利用展區(Resource Recycling Expo)，藉由政府政策與展會推廣的方式，聯手打造綠色環保的城市。

請繼續往下閱讀...

貿協指出，本展今年首度新增資源再利用展區(Resource Recycling Expo)，為日本九合一專業展覽平台，本年度計有來自33個國家，超過1,590家參展廠商展出，展覽三天預計吸引超過70,000名專業買主觀展。開展首日展覽現場特別邀請到日本知名歌手KAYAMA YUZO開場，並由日本經濟部省長Yoshihiro Seki、丹麥及挪威等駐日大使及各能源產業界知名人士如日本氫能系統協會理事長Nobuyuki Nishimiya共同參與剪綵開幕儀式。

貿協說，隨著日本太陽能市場逐漸飽和，近年來，更多的日本廠商在尋找太陽能電廠維護系統，包含清潔、維運等周邊合作廠商，首次參加日本智慧能源週的慧景科技利用AI演算系統精確地計算出電廠的太陽能板運作轉換效率，並提供最合適的清潔時間與方案等，吸引許多專業買主至攤位洽談。此外，太陽能系統支架商近年來也因為日本風災頻傳，因而紛紛對於日本市場投入心力，期盼能進一步推廣台灣堅強的工業發展技術，提供最堅固的支架設備，以完善再生能源發電系統。

▼貿協帶領台灣能源業者組團參加日本智慧能源週。（圖／貿協提供）

▲▼貿協帶領台灣能源業者組團參加日本智慧能源週。（圖／貿協提供）

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關鍵字：日本能源週,貿易局,能源,太陽能,再生能源,外貿協會,貿協

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