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葉美麗控重大瑕疵　稱已握誠美材過半董事將依法自行召開董事會

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▲▼誠美材副董事長葉美麗。（圖／記者李蕙璇攝）

▲誠美材副董事長葉美麗。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

偏光片廠誠美材（4960）董座之爭繼續延燒。副董事長葉美麗今天表示，由於董事何昭陽未將她與另3名董事提案納入2月26日之董事會，存有重大瑕疵，因而拒絕出席該違法董事會，其現已掌握過半數董事，將依公司法規定自行召開董事會，預計於今日發出開會通知，並預留2天予董事充分提案，訂於3月11日召開董事會。

葉美麗表示，公司過半數包含她共4名董事，在今年2月11日依公司法，函請董事何昭陽應於15日內召開董事會，提議事項包含「本公司如何因應108年2月1日昆山之奇美董事會決議案、解任何昭陽之董事長職務、選任新任董事長」等，且同時周知全數董事。

請繼續往下閱讀...

由於董事會的提案權並非任一董事所獨有，董事何昭陽所召開的董事會，自應列入葉美麗等過半數董事所提議案，始屬適法。相當遺憾的是，董事何昭陽在今年2月18日發出之2月26日董事會召集通知，竟全然未將上開葉美麗等過半數董事所提議案列入，顯然違法，無異剝奪各董事之提案權。

因此葉美麗及另一位董事均已發函告知何昭陽，並要求其將上開過半數董事提案列入2月26日董事會議案，以求適法並符公司治理。但在2月22日、25日收到何昭陽所發之開會通知，仍然未將葉美麗等過半數董事所提議案列入，顯示何昭陽刻意不列入其等之提案。

葉美麗還強調，從何昭陽發出的董事會通知所列的5項議案，除有1項須討論外，其餘均無討論及決議之必要。譬如說其中的私募增資案，去年5月4日董事會就已決議通過「本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證」，發行總金額上限高達新台幣20億元，且誠美公司尚未依該決議辦理現金增資，故若公司確有資金需求，執行上開決議即可，根本無須再進行繁複的私募增資案，該增資案即無討論及決議的必要。

葉美麗說，將於3月11日召開董事會中討論對昆山之奇美增資案，務必全力捍衛誠美公司對子公司昆山之奇美經營權。

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關鍵字：葉美麗,重大瑕疵,過半數,4席,董事,公司法,偏光片廠,誠美材

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